https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения - РИА Новости Крым, 06.11.2022

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения

Вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее. Об этом сообщают экстренные службы, пишет РИА РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T13:24

2022-11-06T13:24

2022-11-06T13:44

херсонская область

происшествия

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124880819_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_b45ab6e3bec2a5241ee55034490ff787.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее. Об этом сообщают экстренные службы, пишет РИА Новости. 18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, каховская гэс