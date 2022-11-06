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ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения - РИА Новости Крым, 06.11.2022
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
Вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее. Об этом сообщают экстренные службы, пишет РИА РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T13:24
2022-11-06T13:44
херсонская область
происшествия
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее. Об этом сообщают экстренные службы, пишет РИА Новости. 18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
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херсонская область, происшествия, каховская гэс
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения

ВСУ попали в шлюз дамбы Каховской ГЭС ракетой HIMARS

13:24 06.11.2022 (обновлено: 13:44 06.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины выпустили 6 ракет по Каховской ГЭС, одна из них попала в шлюз дамбы, повредив ее. Об этом сообщают экстренные службы, пишет РИА Новости.
"ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС 6 ракетами HIMARS, 1 ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения", — цитирует экстренные службы агентство.
18 октября власти Херсонской области объявили о перемещении людей на левый берег Днепра в связи с непосредственной опасностью затопления территорий в связи с планируемым ВСУ разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, а также необходимостью создания российскими войсками масштабных оборонительных укреплений, "чтобы любое нападение было отбито".
22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.
31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
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