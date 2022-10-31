https://crimea.ria.ru/20221031/khersonskie-vlasti-srochno-rasshiryayut-zonu-evakuatsii-na-15-km-ot-dnepra-1125183038.html

Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра

Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра

Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T21:05

2022-10-31T21:05

2022-10-31T21:15

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов.По его словам, решение позволит создать эшелонированную оборону, отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения. На всех эвакуированных жителей распространится программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине