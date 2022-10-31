Рейтинг@Mail.ru
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/khersonskie-vlasti-srochno-rasshiryayut-zonu-evakuatsii-na-15-km-ot-dnepra-1125183038.html
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T21:05
2022-10-31T21:15
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075560_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_aa52bedcce75cdebbdcd03a5fddb7f42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов.По его словам, решение позволит создать эшелонированную оборону, отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения. На всех эвакуированных жителей распространится программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075560_47:0:1487:1080_1920x0_80_0_0_a0a29190d0ad480474152d581b04fc6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра

Врио губернатора Сальдо: зона эвакуации в Херсонской области расширена

21:05 31.10.2022 (обновлено: 21:15 31.10.2022)
 
© РИА Новости КрымГлава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов.
"В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", - написал Сальдо в своеим Telegram-канале.
По его словам, решение позволит создать эшелонированную оборону, отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения. На всех эвакуированных жителей распространится программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.
22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
21:31Иран ввел санкции против США
21:21В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
21:11РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин
21:05Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
20:55Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО
20:4720 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
20:24Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ
20:16Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь
20:15РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя
20:10В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя
20:03Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
19:45Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым
19:37Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке
19:08Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
18:57Гроссмейстер Карпов госпитализирован в Москве: что известно
18:51На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы
18:33Из Крыма в зону СВО отправили поисковую собаку по кличке Сарделя
18:05Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт
17:35Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
Лента новостейМолния