https://crimea.ria.ru/20221031/khersonskie-vlasti-srochno-rasshiryayut-zonu-evakuatsii-na-15-km-ot-dnepra-1125183038.html
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T21:05
2022-10-31T21:05
2022-10-31T21:15
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075560_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_aa52bedcce75cdebbdcd03a5fddb7f42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов.По его словам, решение позволит создать эшелонированную оборону, отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения. На всех эвакуированных жителей распространится программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075560_47:0:1487:1080_1920x0_80_0_0_a0a29190d0ad480474152d581b04fc6e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
Врио губернатора Сальдо: зона эвакуации в Херсонской области расширена
21:05 31.10.2022 (обновлено: 21:15 31.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Херсонские власти о расширяют зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об эвакуации мирных жителей из прибрежных населенных пунктов.
"В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", - написал Сальдо в своеим Telegram-канале.
По его словам, решение позволит создать эшелонированную оборону, отразить нападение ВСУ, не создавая угрозы для мирного населения. На всех эвакуированных жителей распространится программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.