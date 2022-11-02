https://crimea.ria.ru/20221102/vlasti-khersona-transportnoe-soobschenie-cherez-dnepr-vremenno-prekrascheno-1125218129.html

Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено

Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено

Власти Херсона приняли решение временно прекратить транспортное сообщение через Днепр после завершения эвакуационных мероприятий с территории правобережья. РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T19:27

2022-11-02T19:27

2022-11-02T19:28

херсонская область

новые регионы россии

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсона приняли решение временно прекратить транспортное сообщение через Днепр после завершения эвакуационных мероприятий с территории правобережья.Власти уточнили, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.Власти области также заверили, что временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении левобережья продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме.22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.Накануне, 1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.

https://crimea.ria.ru/20221102/prinuditelnyy-vyvoz-zhiteley-khersonschiny-voennymi-vozmozhen---vlasti-1125215804.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, новые регионы россии, транспорт