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Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено
Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено
Власти Херсона приняли решение временно прекратить транспортное сообщение через Днепр после завершения эвакуационных мероприятий с территории правобережья. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T19:27
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херсонская область
новые регионы россии
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсона приняли решение временно прекратить транспортное сообщение через Днепр после завершения эвакуационных мероприятий с территории правобережья.Власти уточнили, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.Власти области также заверили, что временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении левобережья продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме.22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.Накануне, 1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
https://crimea.ria.ru/20221102/prinuditelnyy-vyvoz-zhiteley-khersonschiny-voennymi-vozmozhen---vlasti-1125215804.html
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херсонская область, новые регионы россии, транспорт
Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено

Власти Херсона сообщили о временном прекращении транспортного сообщения через Днепр

19:27 02.11.2022 (обновлено: 19:28 02.11.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсона приняли решение временно прекратить транспортное сообщение через Днепр после завершения эвакуационных мероприятий с территории правобережья.
"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Власти уточнили, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.
"Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее — через "Речпорт", который находится по адресу: Одесская площадь, 4. Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи", - добавили в пресс-службе.
Власти области также заверили, что временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении левобережья продовольствием и товарами первой необходимости, снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме.
22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.
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31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
Накануне, 1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.
Херсонская областьНовые регионы РоссииТранспорт
 
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