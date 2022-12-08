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Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года
Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года
Взорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T19:22
2022-12-08T19:22
2022-12-08T19:23
херсонская область
владимир сальдо
общество
транспорт
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Взорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Строители уже заменили взорванные пролеты, отремонтировали опоры, уложили асфальт. Сейчас идут финальные работы: устанавливаются ограждения и наносится разметка."Все сделано из самых качественных материалов, ведь мост будет эксплуатироваться в агрессивной природной среде рядом с соленым озером Сиваш", – отметил Сальдо.Сальдо подчеркнул, что после завершения работ удастся восстановить полноценное автомобильное сообщение между материковой частью Генического муниципального округа и косой Арабатская стрелка."В результате не только нормализуется снабжение жителей населенных пунктов на Арабатской стрелке, но создадутся условия для полноценного проведения будущего курортного сезона – в рекреационных заведениях на косе отдыхают до миллиона человек в год", - подчеркнул врио губернатора региона.Ранее Владимир Сальдо дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым.Еще по теме: Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на ХерсонщинеКого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережьяСальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области
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херсонская область, владимир сальдо, общество, транспорт, ремонт дорог
Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года
Сальдо: движение по восстановленному мосту на Арабатскую косу запустят до 20 декабря
19:22 08.12.2022 (обновлено: 19:23 08.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Взорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мост введут в эксплуатацию до конца года – движение в обе стороны откроется в 20-х числах декабря", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Строители уже заменили взорванные пролеты, отремонтировали опоры, уложили асфальт. Сейчас идут финальные работы: устанавливаются ограждения и наносится разметка.
"Все сделано из самых качественных материалов, ведь мост будет эксплуатироваться в агрессивной природной среде рядом с соленым озером Сиваш", – отметил Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что после завершения работ удастся восстановить полноценное автомобильное сообщение между материковой частью Генического муниципального округа и косой Арабатская стрелка.
"В результате не только нормализуется снабжение жителей населенных пунктов на Арабатской стрелке, но создадутся условия для полноценного проведения будущего курортного сезона – в рекреационных заведениях на косе отдыхают до миллиона человек в год", - подчеркнул врио губернатора региона.
Ранее Владимир Сальдо дал эксклюзивное интервью
РИА Новости Крым.