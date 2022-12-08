https://crimea.ria.ru/20221208/vzorvannyy-vsu-most-na-arabatskuyu-kosu-vosstanovyat-do-kontsa-goda-1125759619.html

Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года

Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года

Взорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T19:22

2022-12-08T19:22

2022-12-08T19:23

херсонская область

владимир сальдо

общество

транспорт

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Взорваный ВСУ при отступлении мост через пролив Тонкий будет восстановлен до конца года. Движение по нему запустят после 20 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Строители уже заменили взорванные пролеты, отремонтировали опоры, уложили асфальт. Сейчас идут финальные работы: устанавливаются ограждения и наносится разметка."Все сделано из самых качественных материалов, ведь мост будет эксплуатироваться в агрессивной природной среде рядом с соленым озером Сиваш", – отметил Сальдо.Сальдо подчеркнул, что после завершения работ удастся восстановить полноценное автомобильное сообщение между материковой частью Генического муниципального округа и косой Арабатская стрелка."В результате не только нормализуется снабжение жителей населенных пунктов на Арабатской стрелке, но создадутся условия для полноценного проведения будущего курортного сезона – в рекреационных заведениях на косе отдыхают до миллиона человек в год", - подчеркнул врио губернатора региона.Ранее Владимир Сальдо дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым.Еще по теме: Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на ХерсонщинеКого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережьяСальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, общество, транспорт, ремонт дорог