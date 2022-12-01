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Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области
Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области
Смена главы правительства Херсонской области вызвана необходимостью ротации кадров, учитывая специфику работы в регионе в нынешних условиях, рассказал в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T20:33
2022-12-01T20:33
херсонская область
новые регионы россии
владимир сальдо
политика
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ГЕНИЧЕСК, 1 дек – РИА Новости Крым. Смена главы правительства Херсонской области вызвана необходимостью ротации кадров, учитывая специфику работы в регионе в нынешних условиях, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 ноября главой правительства Херсонской области был назначен Андрей Алексеенко. Такое решение приняли врио губернатора региона Владимир Сальдо и глава Калининградской области Антон Алиханов. Он также отметил, что новый глава правительства области имеет опыт работы в таких условиях, поскольку ранее руководил советом министров части Харьковской области, находившейся под контролем РФ.Работа Сергея Елисеева в Херсонской области началась еще до его официального назначения председателем правительства. Он курировал программы поддержки района, подшефного Калининградской области. 5 июля Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область, где работал в составе новой команды администрации.Андрей Алексеенко с 17 ноября 2021 года занимал должность мэра Краснодара. 19 августа 2022 года возглавил сформированный совет министров части Харьковской области.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221129/zammera-khersona-zaderzhan-na-ukraine-1125601427.html
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херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, политика
Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области

Сальдо: смена главы правительства Херсонщины – это ротация кадров

20:33 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГЕНИЧЕСК, 1 дек – РИА Новости Крым. Смена главы правительства Херсонской области вызвана необходимостью ротации кадров, учитывая специфику работы в регионе в нынешних условиях, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 ноября главой правительства Херсонской области был назначен Андрей Алексеенко. Такое решение приняли врио губернатора региона Владимир Сальдо и глава Калининградской области Антон Алиханов.
"Это ротация. Специалисты, которые к нам приезжают, все-таки приобретают новый опыт работы в таких особых условиях. Сергей Елисеев, который был главой правительства, свою командировку уже отработал, и его отозвали обратно в Калининградскую область", - сказал Сальдо.
Он также отметил, что новый глава правительства области имеет опыт работы в таких условиях, поскольку ранее руководил советом министров части Харьковской области, находившейся под контролем РФ.
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Работа Сергея Елисеева в Херсонской области началась еще до его официального назначения председателем правительства. Он курировал программы поддержки района, подшефного Калининградской области. 5 июля Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область, где работал в составе новой команды администрации.
Андрей Алексеенко с 17 ноября 2021 года занимал должность мэра Краснодара. 19 августа 2022 года возглавил сформированный совет министров части Харьковской области.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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