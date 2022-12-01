https://crimea.ria.ru/20221201/saldo-obyasnil-smenu-glavy-pravitelstva-khersonskoy-oblasti-1125630928.html

Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области

Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Сальдо объяснил смену главы правительства Херсонской области

Смена главы правительства Херсонской области вызвана необходимостью ротации кадров, учитывая специфику работы в регионе в нынешних условиях, рассказал в... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T20:33

2022-12-01T20:33

2022-12-01T20:33

херсонская область

новые регионы россии

владимир сальдо

политика

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ГЕНИЧЕСК, 1 дек – РИА Новости Крым. Смена главы правительства Херсонской области вызвана необходимостью ротации кадров, учитывая специфику работы в регионе в нынешних условиях, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 ноября главой правительства Херсонской области был назначен Андрей Алексеенко. Такое решение приняли врио губернатора региона Владимир Сальдо и глава Калининградской области Антон Алиханов. Он также отметил, что новый глава правительства области имеет опыт работы в таких условиях, поскольку ранее руководил советом министров части Харьковской области, находившейся под контролем РФ.Работа Сергея Елисеева в Херсонской области началась еще до его официального назначения председателем правительства. Он курировал программы поддержки района, подшефного Калининградской области. 5 июля Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область, где работал в составе новой команды администрации.Андрей Алексеенко с 17 ноября 2021 года занимал должность мэра Краснодара. 19 августа 2022 года возглавил сформированный совет министров части Харьковской области.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221129/zammera-khersona-zaderzhan-na-ukraine-1125601427.html

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, политика