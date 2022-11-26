https://crimea.ria.ru/20221126/v-khersonskoy-oblasti-smenili-glavu-pravitelstva-1125553868.html

В Херсонской области сменили главу правительства

В Херсонской области сменили главу правительства - РИА Новости Крым, 26.11.2022

В Херсонской области сменили главу правительства

Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T09:36

2022-11-26T09:36

2022-11-26T09:42

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Отмечается, что главами Херсонской и Калининградской областей Владимиром Сальдо и Антоном Алихановым принято совместное решение о завершении командировки ранее возглавлявшего правительство области Сергея Елисеева и возвращении его на предыдущее место работы в Калининградскую область.Работа Сергея Елисеева в Херсонской области началась еще до его официального назначения председателем правительства. Он курировал программы поддержки района, подшефного Калининградской области. 5 июля Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область, где работал в составе новой команды администрации.Андрей Алексеенко с 17 ноября 2021 года занимал должность мэра Краснодара. 19 августа 2022 года возглавил сформированный совет министров части Харьковской области.

https://crimea.ria.ru/20221111/izmenenie-statusa-khersonskoy-oblasti-nevozmozhno---kreml-1125323780.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, новые регионы россии