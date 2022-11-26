https://crimea.ria.ru/20221126/v-khersonskoy-oblasti-smenili-glavu-pravitelstva-1125553868.html
В Херсонской области сменили главу правительства
В Херсонской области сменили главу правительства - РИА Новости Крым, 26.11.2022
В Херсонской области сменили главу правительства
Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T09:36
2022-11-26T09:36
2022-11-26T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Отмечается, что главами Херсонской и Калининградской областей Владимиром Сальдо и Антоном Алихановым принято совместное решение о завершении командировки ранее возглавлявшего правительство области Сергея Елисеева и возвращении его на предыдущее место работы в Калининградскую область.Работа Сергея Елисеева в Херсонской области началась еще до его официального назначения председателем правительства. Он курировал программы поддержки района, подшефного Калининградской области. 5 июля Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область, где работал в составе новой команды администрации.Андрей Алексеенко с 17 ноября 2021 года занимал должность мэра Краснодара. 19 августа 2022 года возглавил сформированный совет министров части Харьковской области.
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херсонская область, новые регионы россии
В Херсонской области сменили главу правительства
Андрей Алексеенко назначен председателем правительства Херсонской области
09:36 26.11.2022 (обновлено: 09:42 26.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Отмечается, что главами Херсонской и Калининградской областей Владимиром Сальдо и Антоном Алихановым принято совместное решение о завершении командировки ранее возглавлявшего правительство области Сергея Елисеева и возвращении его на предыдущее место работы в Калининградскую область.
"После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области", – говорится в сообщении.
Работа Сергея Елисеева в Херсонской области началась еще до его официального назначения председателем правительства. Он курировал программы поддержки района, подшефного Калининградской области. 5 июля Елисеев был направлен в полугодовую командировку в Херсонскую область, где работал в составе новой команды администрации.
Андрей Алексеенко с 17 ноября 2021 года занимал должность мэра Краснодара. 19 августа 2022 года возглавил сформированный совет министров части Харьковской области.