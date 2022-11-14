https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopolskiy-uchastok-trassy-tavrida-gotov-pochti-na-90-1125362947.html

Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%

Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90% - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%

Восьмой участок трассы "Таврида" готов на 88%. Работы идут с опережением графика уже более полугода, сообщил директор департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T18:42

2022-11-14T18:42

2022-11-14T18:42

ситуация на дорогах крыма

трасса таврида

севастополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Восьмой участок трассы "Таврида" готов на 88%. Работы идут с опережением графика уже более полугода, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено на совещании правительства Севастополя.По информации главы дептранса, путепровод на улице Нефтяной, мост через речку Черную и развязка на Ялтинском кольце находятся в высокой степени готовности. Дорожники заканчивают обустройство съездов и примыканий.Он добавил, что мост в Инкермане готов на 55%, при этом движение по нему обещают открыть до конца года.Завершить работы на восьмом этапе трассы "Таврида" планируется в мае 2023 года. Общая протяженность 8-го этапа составляет 7,9 километра. Согласно контракту, работы должны быть закончены в конце 2023 года. На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин призвал ускорить работы по строительству этого участка "Тавриды".

https://crimea.ria.ru/20221027/os-novoy-trassy-kak-stroyat-yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--video-1125127461.html

севастополь

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трасса таврида, севастополь, транспорт