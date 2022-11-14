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Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90% - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%
Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90% - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%
Восьмой участок трассы "Таврида" готов на 88%. Работы идут с опережением графика уже более полугода, сообщил директор департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T18:42
2022-11-14T18:42
ситуация на дорогах крыма
трасса таврида
севастополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Восьмой участок трассы "Таврида" готов на 88%. Работы идут с опережением графика уже более полугода, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено на совещании правительства Севастополя.По информации главы дептранса, путепровод на улице Нефтяной, мост через речку Черную и развязка на Ялтинском кольце находятся в высокой степени готовности. Дорожники заканчивают обустройство съездов и примыканий.Он добавил, что мост в Инкермане готов на 55%, при этом движение по нему обещают открыть до конца года.Завершить работы на восьмом этапе трассы "Таврида" планируется в мае 2023 года. Общая протяженность 8-го этапа составляет 7,9 километра. Согласно контракту, работы должны быть закончены в конце 2023 года. На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин призвал ускорить работы по строительству этого участка "Тавриды".
https://crimea.ria.ru/20221027/os-novoy-trassy-kak-stroyat-yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--video-1125127461.html
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трасса таврида, севастополь, транспорт
Севастопольский участок трассы "Таврида" готов почти на 90%

В Севастополе дорожники ускорились на строительстве восьмого участка трассы "Таврида"

18:42 14.11.2022
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы "Таврида" со стороны Симферополя
В Севастополе частично открыто движение по новому путепроводу 8-го этапа трассы Таврида со стороны Симферополя
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Восьмой участок трассы "Таврида" готов на 88%. Работы идут с опережением графика уже более полугода, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено на совещании правительства Севастополя.
По информации главы дептранса, путепровод на улице Нефтяной, мост через речку Черную и развязка на Ялтинском кольце находятся в высокой степени готовности. Дорожники заканчивают обустройство съездов и примыканий.

"Завершены все земляные работы, обустройство водоотведения. Завершается устройство съездов и примыканий. По путепроводу осталось выполнить работы в сторону Севастополя и Симферополя. Пока двигаемся по одной полосе. Это связанно с синхронизацией работ по перемычке между Инкерманом и Ялтинской развязкой", — рассказал Иено.

Он добавил, что мост в Инкермане готов на 55%, при этом движение по нему обещают открыть до конца года.
Завершить работы на восьмом этапе трассы "Таврида" планируется в мае 2023 года. Общая протяженность 8-го этапа составляет 7,9 километра. Согласно контракту, работы должны быть закончены в конце 2023 года. На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин призвал ускорить работы по строительству этого участка "Тавриды".
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Ситуация на дорогах КрымаТрасса ТавридаСевастопольТранспорт
 
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