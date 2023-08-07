https://crimea.ria.ru/20230807/kak-budut-vosstanavlivat-povrezhdennyy-avtomobilem-most-v-feodosii-1130542594.html
Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
Специалисты приступили к подготовке экспертизы повреждений на Межениновском мосту в Феодосии, на основании которой будет составлена проектно-сметная... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T07:27
2023-08-07T07:27
2023-08-07T07:27
новости крыма
радио "спутник в крыму"
крым
феодосия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мнения
николай волков
охрана культурного наследия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130414007_0:0:840:473_1920x0_80_0_0_dbc096ee98713d867eebea99eddd2c53.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к подготовке экспертизы повреждений на Межениновском мосту в Феодосии, на основании которой будет составлена проектно-сметная документация по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 30 июля в Феодосии автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение Межениновского моста и упал на железнодорожные пути. Одному из находившихся в салоне мужчин понадобилась помощь медиков. Мост, который еще называют Сарыгольским, построен в 1892 году и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Межениновский мост с недавнего времени является объектом культурного наследия.По словам Волкова, в мае 2021 года работники КЖД покрасили мост краской, что сразу вызвало негативную реакцию местных жителей и властей. В течение нескольких дней краску смыли, приведя старинное сооружение в первоначальный вид. Этот случай стал поводом к тому, чтобы инициировать внесение Меженинвского моста в перечень объектов культурного наследия.Если бы у объекта сегодня не было этого статуса, выделить средства на его восстановления после автомобильной аварии было бы очень сложно, констатировал глава профильного комитета.Депутат Госсовета Крыма также сообщил, что находившиеся в машине люди в момент аварии были в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не погиб. Вполне возможно, что именно благодаря старинным тяжелым чугунным ограждениям, принявшим основную силу удара на себя, люди выжили при падении на ж/д пути.В то же время, убежден парламентарий, виновники ДТП должны финансово поучаствовать в восстановлении моста.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаМоре разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятникиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130414007_117:0:748:473_1920x0_80_0_0_db5c9dda0855bf77f9fe093d7d8df305.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, феодосия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мнения, николай волков, охрана культурного наследия
Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
Депутат о повреждении моста в Феодосии: виновники должны участвовать в его восстановлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым.
Специалисты приступили к подготовке экспертизы повреждений на Межениновском мосту в Феодосии, на основании которой будет составлена проектно-сметная документация по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 30 июля в Феодосии автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение Межениновского моста
и упал на железнодорожные пути. Одному из находившихся в салоне мужчин понадобилась помощь медиков. Мост, который еще называют Сарыгольским, построен в 1892 году и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Межениновский мост с недавнего времени является объектом культурного наследия.
По словам Волкова, в мае 2021 года работники КЖД покрасили мост краской, что сразу вызвало негативную реакцию местных жителей и властей. В течение нескольких дней краску смыли, приведя старинное сооружение в первоначальный вид. Этот случай стал поводом к тому, чтобы инициировать внесение Меженинвского моста в перечень объектов культурного наследия.
Если бы у объекта сегодня не было этого статуса, выделить средства на его восстановления после автомобильной аварии было бы очень сложно, констатировал глава профильного комитета.
"Повреждено пять секций ограждения с левой стороны моста, откуда вылетел автомобиль. Наши специалисты уже выезжали на место, провели осмотр и сейчас будут готовить экспертизу, но основании которой будет составляться проектно-сметная документация. Тогда уже будет понятно, что как необходимо реставрировать, из каких материалов, и в какие сроки", – сказал Волков.
Депутат Госсовета Крыма также сообщил, что находившиеся в машине люди в момент аварии были в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не погиб. Вполне возможно, что именно благодаря старинным тяжелым чугунным ограждениям, принявшим основную силу удара на себя, люди выжили при падении на ж/д пути.
В то же время, убежден парламентарий, виновники ДТП должны финансово поучаствовать в восстановлении моста.
"Думаю, претензии к ним будут со стороны Крымской железной дороги как ответственной за этот объект. Думаю, КЖД подаст иск в суд, и люди, которые повредили мост, должны с финансовой точки зрения участвовать в его восстановлении", – считает Волков.
Читайте также на РИА Новости Крым: