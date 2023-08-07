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Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии

Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии

Специалисты приступили к подготовке экспертизы повреждений на Межениновском мосту в Феодосии, на основании которой будет составлена проектно-сметная... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T07:27

2023-08-07T07:27

2023-08-07T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к подготовке экспертизы повреждений на Межениновском мосту в Феодосии, на основании которой будет составлена проектно-сметная документация по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте. Об этом сообщил председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков в эфире радио "Спутник в Крыму".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 30 июля в Феодосии автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение Межениновского моста и упал на железнодорожные пути. Одному из находившихся в салоне мужчин понадобилась помощь медиков. Мост, который еще называют Сарыгольским, построен в 1892 году и сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Межениновский мост с недавнего времени является объектом культурного наследия.По словам Волкова, в мае 2021 года работники КЖД покрасили мост краской, что сразу вызвало негативную реакцию местных жителей и властей. В течение нескольких дней краску смыли, приведя старинное сооружение в первоначальный вид. Этот случай стал поводом к тому, чтобы инициировать внесение Меженинвского моста в перечень объектов культурного наследия.Если бы у объекта сегодня не было этого статуса, выделить средства на его восстановления после автомобильной аварии было бы очень сложно, констатировал глава профильного комитета.Депутат Госсовета Крыма также сообщил, что находившиеся в машине люди в момент аварии были в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не погиб. Вполне возможно, что именно благодаря старинным тяжелым чугунным ограждениям, принявшим основную силу удара на себя, люди выжили при падении на ж/д пути.В то же время, убежден парламентарий, виновники ДТП должны финансово поучаствовать в восстановлении моста.Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаМоре разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятникиКогда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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