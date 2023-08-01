Рейтинг@Mail.ru
В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230801/v-kfu-otrestavriruyut-zdanie-instituta-filologii-xix-veka-1130456505.html
В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века - РИА Новости Крым, 01.08.2023
В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
К 2025 году начнутся реставрационные работы здания Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, которое расположено в Симферополе на ул. Ленина и было... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T07:37
2023-08-01T07:37
эксклюзивы риа новости крым
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
владимир трегуб
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110736/81/1107368196_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_94ef13a5c6bedcae08c8d5b0353b86a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. К 2025 году начнутся реставрационные работы здания Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, которое расположено в Симферополе на ул. Ленина и было построено еще в конце XIX века. Сейчас идет подготовка соответствующей проектно-сметной документации, на это может уйти около года и потребоваться сумма до 20 млн рублей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал проректор по развитию и эксплуатации имущества КФУ им. В. И. Вернадского Константин Трегубов.По его словам, поскольку речь идет о ремонтных работах на объекте культурного наследия, необходимо очень много согласований, на это уйдет около года. Да и виды работ предстоят дорогостоящие. Так, если для подготовки проектно-сметной документации вуз будет нанимать подрядчика, то на это может потребоваться до 20 млн рублей."После этого, как будет изготовлена проектно-сметная документация и пройдены все этапы согласования, мы как федеральный вуз, будем стараться выходить на федеральные гранты, чтобы получить средства для ремонта этого здания", - рассказал Трегубов. И уточнил, что реставрация здания, по всей видимости, начнется не раньше 2025 года.Непосредственно на реставрацию понадобится еще около полутора лет. За это время будет восстановлен фасад и сделан капитальный ремонт внутри здания.На время ремонта студентов, скорее всего, переведут в новые корпуса, строительство которых по ФПЦ сейчас идет по улице Киевской, 181, в Симферополе, уточнил проректор.Вместе с тем, как напомнили в пресс-службе КФУ, работы по сохранению объекта культурного наследия начались в 2019 году после обрушения фасадной части здания.Согласно историческим данным, нынешний учебный корпус КФУ им. В. И. Вернадского в конце XIX века построил член управы Симферопольской городской Думы Шабетай Дуван. Дом использовался для государственных служб. С 20-х годов ХХ века там располагались партии и профсоюзы. Во время Великой Отечественной войны он стал штабом 51-й Армии. После реставрации в 1952 году строение передали Крымскому педагогическому институту им. М. В. Фрунзе.Читайте также на РИА Новости Крым:Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапыВ пещере "Таврида" появится палеонтологический музейУченые КФУ вошли в число лучших преподавателей вузов России
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110736/81/1107368196_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_923a078fe54aa44370630acf22c0293a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, владимир трегуб, симферополь
В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века

Трегубов: в КФУ отремонтируют здание Институт филологии XIX века постройки

07:37 01.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. К 2025 году начнутся реставрационные работы здания Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, которое расположено в Симферополе на ул. Ленина и было построено еще в конце XIX века. Сейчас идет подготовка соответствующей проектно-сметной документации, на это может уйти около года и потребоваться сумма до 20 млн рублей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал проректор по развитию и эксплуатации имущества КФУ им. В. И. Вернадского Константин Трегубов.
"Исполняющий обязанности ректора Владимир Курьянов дал указания принять все меры сначала для подготовки проектно-сметной документации по ремонту данного здания. Само техзадание от Министерства культуры Крыма мы уже получили. И уже начинаем работы по проектированию. Научно-исследовательский институт "КрымНИИпроект" проводит работу над проектно-сметной документацией", - прокомментировал Трегубов.
По его словам, поскольку речь идет о ремонтных работах на объекте культурного наследия, необходимо очень много согласований, на это уйдет около года. Да и виды работ предстоят дорогостоящие. Так, если для подготовки проектно-сметной документации вуз будет нанимать подрядчика, то на это может потребоваться до 20 млн рублей.
"После этого, как будет изготовлена проектно-сметная документация и пройдены все этапы согласования, мы как федеральный вуз, будем стараться выходить на федеральные гранты, чтобы получить средства для ремонта этого здания", - рассказал Трегубов. И уточнил, что реставрация здания, по всей видимости, начнется не раньше 2025 года.
Непосредственно на реставрацию понадобится еще около полутора лет. За это время будет восстановлен фасад и сделан капитальный ремонт внутри здания.
На время ремонта студентов, скорее всего, переведут в новые корпуса, строительство которых по ФПЦ сейчас идет по улице Киевской, 181, в Симферополе, уточнил проректор.
Вместе с тем, как напомнили в пресс-службе КФУ, работы по сохранению объекта культурного наследия начались в 2019 году после обрушения фасадной части здания.
Согласно историческим данным, нынешний учебный корпус КФУ им. В. И. Вернадского в конце XIX века построил член управы Симферопольской городской Думы Шабетай Дуван. Дом использовался для государственных служб. С 20-х годов ХХ века там располагались партии и профсоюзы. Во время Великой Отечественной войны он стал штабом 51-й Армии. После реставрации в 1952 году строение передали Крымскому педагогическому институту им. М. В. Фрунзе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей
Ученые КФУ вошли в число лучших преподавателей вузов России
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКФУ (Крымский федеральный университет)Новости КрымаВладимир ТрегубСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
08:45Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ
07:51ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота
07:37В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
07:03Какие профессии выбирает молодежь в вузах России
06:40Три украинских БПЛА пытались атаковать объекты в Москве
00:01Кратковременные грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:14Крымский мост открыт: ситуация с очередями
22:26Главные новости Крыма: 31 июля
21:58Крымский мост закрыли для движения машин
21:48Главные события и заявления дня: 31 июля
21:31На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
21:16Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер понедельника
20:55Школа искусств в Севастополе: когда начнется прием документов на обучение
20:27ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
20:26Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
20:03Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым
19:45Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым
19:30Новые повестки и цифровые рубли: что ждет россиян в августе
Лента новостейМолния