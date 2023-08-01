https://crimea.ria.ru/20230801/v-kfu-otrestavriruyut-zdanie-instituta-filologii-xix-veka-1130456505.html

В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века

В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века - РИА Новости Крым, 01.08.2023

В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века

К 2025 году начнутся реставрационные работы здания Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, которое расположено в Симферополе на ул. Ленина и было... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T07:37

2023-08-01T07:37

2023-08-01T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. К 2025 году начнутся реставрационные работы здания Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, которое расположено в Симферополе на ул. Ленина и было построено еще в конце XIX века. Сейчас идет подготовка соответствующей проектно-сметной документации, на это может уйти около года и потребоваться сумма до 20 млн рублей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал проректор по развитию и эксплуатации имущества КФУ им. В. И. Вернадского Константин Трегубов.По его словам, поскольку речь идет о ремонтных работах на объекте культурного наследия, необходимо очень много согласований, на это уйдет около года. Да и виды работ предстоят дорогостоящие. Так, если для подготовки проектно-сметной документации вуз будет нанимать подрядчика, то на это может потребоваться до 20 млн рублей."После этого, как будет изготовлена проектно-сметная документация и пройдены все этапы согласования, мы как федеральный вуз, будем стараться выходить на федеральные гранты, чтобы получить средства для ремонта этого здания", - рассказал Трегубов. И уточнил, что реставрация здания, по всей видимости, начнется не раньше 2025 года.Непосредственно на реставрацию понадобится еще около полутора лет. За это время будет восстановлен фасад и сделан капитальный ремонт внутри здания.На время ремонта студентов, скорее всего, переведут в новые корпуса, строительство которых по ФПЦ сейчас идет по улице Киевской, 181, в Симферополе, уточнил проректор.Вместе с тем, как напомнили в пресс-службе КФУ, работы по сохранению объекта культурного наследия начались в 2019 году после обрушения фасадной части здания.Согласно историческим данным, нынешний учебный корпус КФУ им. В. И. Вернадского в конце XIX века построил член управы Симферопольской городской Думы Шабетай Дуван. Дом использовался для государственных служб. С 20-х годов ХХ века там располагались партии и профсоюзы. Во время Великой Отечественной войны он стал штабом 51-й Армии. После реставрации в 1952 году строение передали Крымскому педагогическому институту им. М. В. Фрунзе.Читайте также на РИА Новости Крым:Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапыВ пещере "Таврида" появится палеонтологический музейУченые КФУ вошли в число лучших преподавателей вузов России

симферополь

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кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, владимир трегуб, симферополь