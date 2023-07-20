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Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
Пять студентов КФУ им. В. И. Вернадского, которые участвовали во всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", выиграли по миллиону рублей каждый на реализацию РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T08:28
2023-07-20T10:24
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
кфу (крымский федеральный университет)
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять студентов КФУ им. В. И. Вернадского, которые участвовали во всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", выиграли по миллиону рублей каждый на реализацию своих коммерческих проектов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Конкурс в рамках федерального проектаУточняется, что студенческие проекты крымчан, признанные одними из лучших, связаны с цифровыми технологиями, медициной и технологиями, которые направлены на сбережение здоровья.Конкурс студенческих стартапов проводился в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" при поддержке Фонда содействия инновациям.Коммерческие проекты студентовКак рассказали в пресс-службе, первокурсник Физико-технического института КФУ Анатолий Зоря разработал инновационную систему взаимоотношений с клиентами, которая позволит автоматизировать работу продавцов на интернет-площадках.Магистрант Института экономики и управления КФУ Олег Кравцов предложил новый цифровой ресурс для продажи и аренды недвижимости в Крыму.Третьекурсница Физико-технического института КФУ Екатерина Борькина стала автором цифрового приложения, ориентированного на поиск и организацию мероприятий, а студентка-филолог Таисия Проценко придумала игру для обучения программированию всех желающих.Кроме того, студент шестого курса Медкадемии КФУ Валерий Яблуновский разработал программу для автоматической интерпретации лабораторных анализов.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что ученые КФУ создали робота, способного заменить третьего ассистента хирурга. Изобретение уже прошло испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе.Читайте также на РИА Новости Крым:Установка для нейрохирургических операций появилась в СимферополеВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахКак поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, кфу (крымский федеральный университет), общество, новости крыма
Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы

Студенты КФУ выиграли пять миллионов рублей на стартапы

08:28 20.07.2023 (обновлено: 10:24 20.07.2023)
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять студентов КФУ им. В. И. Вернадского, которые участвовали во всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", выиграли по миллиону рублей каждый на реализацию своих коммерческих проектов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс в рамках федерального проекта

Уточняется, что студенческие проекты крымчан, признанные одними из лучших, связаны с цифровыми технологиями, медициной и технологиями, которые направлены на сбережение здоровья.

"Студенты приняли участие в третьей волне конкурса. Они вошли в число 1235 победителей, которые получат по миллиону рублей на реализацию стартапа. Лауреаты представили 236 вузов технической и гуманитарной направленности из 68 регионов России", - отметили в пресс-службе вуза.

Конкурс студенческих стартапов проводился в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" при поддержке Фонда содействия инновациям.

Коммерческие проекты студентов

Как рассказали в пресс-службе, первокурсник Физико-технического института КФУ Анатолий Зоря разработал инновационную систему взаимоотношений с клиентами, которая позволит автоматизировать работу продавцов на интернет-площадках.
Магистрант Института экономики и управления КФУ Олег Кравцов предложил новый цифровой ресурс для продажи и аренды недвижимости в Крыму.
Третьекурсница Физико-технического института КФУ Екатерина Борькина стала автором цифрового приложения, ориентированного на поиск и организацию мероприятий, а студентка-филолог Таисия Проценко придумала игру для обучения программированию всех желающих.
Кроме того, студент шестого курса Медкадемии КФУ Валерий Яблуновский разработал программу для автоматической интерпретации лабораторных анализов.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что ученые КФУ создали робота, способного заменить третьего ассистента хирурга. Изобретение уже прошло испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе.
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