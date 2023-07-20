https://crimea.ria.ru/20230720/innovatsionnye-sistemy-studenty-kfu-poluchili-pyat-millionov-na-startapy-1130165864.html

Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы

Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Инновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы

Пять студентов КФУ им. В. И. Вернадского, которые участвовали во всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", выиграли по миллиону рублей каждый на реализацию РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T08:28

2023-07-20T08:28

2023-07-20T10:24

образование в крыму и севастополе

высшее образование

образование в россии

кфу (крымский федеральный университет)

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/13/1130165729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0cbb56bea3cb834a44f0930720cf277.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Пять студентов КФУ им. В. И. Вернадского, которые участвовали во всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", выиграли по миллиону рублей каждый на реализацию своих коммерческих проектов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Конкурс в рамках федерального проектаУточняется, что студенческие проекты крымчан, признанные одними из лучших, связаны с цифровыми технологиями, медициной и технологиями, которые направлены на сбережение здоровья.Конкурс студенческих стартапов проводился в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" при поддержке Фонда содействия инновациям.Коммерческие проекты студентовКак рассказали в пресс-службе, первокурсник Физико-технического института КФУ Анатолий Зоря разработал инновационную систему взаимоотношений с клиентами, которая позволит автоматизировать работу продавцов на интернет-площадках.Магистрант Института экономики и управления КФУ Олег Кравцов предложил новый цифровой ресурс для продажи и аренды недвижимости в Крыму.Третьекурсница Физико-технического института КФУ Екатерина Борькина стала автором цифрового приложения, ориентированного на поиск и организацию мероприятий, а студентка-филолог Таисия Проценко придумала игру для обучения программированию всех желающих.Кроме того, студент шестого курса Медкадемии КФУ Валерий Яблуновский разработал программу для автоматической интерпретации лабораторных анализов.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о том, что ученые КФУ создали робота, способного заменить третьего ассистента хирурга. Изобретение уже прошло испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе.Читайте также на РИА Новости Крым:Установка для нейрохирургических операций появилась в СимферополеВ Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почкахКак поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, кфу (крымский федеральный университет), общество, новости крыма