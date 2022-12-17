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Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
Суперсовременная установка для проведения нейрохирургических операций появилась в Симферопольской городской больнице №7. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Суперсовременная установка для проведения нейрохирургических операций появилась в Симферопольской городской больнице №7. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.Отмечается, что аппаратура позволяет создать трехмерную анатомическую модель пораженного участка и вычислить наиболее верную траекторию движений хирурга. С помощью модели также определяется наименее травмирующий путь к объемному образованию в головном или спинном мозге пациента.В республиканском минздраве подчеркнули, что использование хирургической установки сведет к минимуму послеоперационные осложнения у пациентов и обеспечит комфортные условия работы для специалистов. Стоимость оборудования составила 25,5 млн рублей.Ранее на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ крымские врачи начали проводить операции по удалению камней в мочеточнике и почках с помощью робота-ассистента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальностиВ Крыму провели операцию по имплантации стимулятора блуждающего нерваВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в Крыму
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крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма
Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе

В больнице №7 Симферополя появилось оборудование для проведения операций на головном мозге

17:58 17.12.2022
 
© Пресс-служба минздрава РКНавигационная стереотаксическая установка для нейрохирургических операций в больнице №7 Симферополя
Навигационная стереотаксическая установка для нейрохирургических операций в больнице №7 Симферополя
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Суперсовременная установка для проведения нейрохирургических операций появилась в Симферопольской городской больнице №7. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
Отмечается, что аппаратура позволяет создать трехмерную анатомическую модель пораженного участка и вычислить наиболее верную траекторию движений хирурга. С помощью модели также определяется наименее травмирующий путь к объемному образованию в головном или спинном мозге пациента.
"При необходимости установка может быть подключена к МРТ и КТ сканерам, рентгеновской системе. Встроенный операционный микроскоп позволит получать высоконтрастные изображения с необходимой четкостью и цветопередачей и проводить микрохирургическое лечение патологий головного или спинного мозга", – уточнили в ведомстве.
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В республиканском минздраве подчеркнули, что использование хирургической установки сведет к минимуму послеоперационные осложнения у пациентов и обеспечит комфортные условия работы для специалистов. Стоимость оборудования составила 25,5 млн рублей.
Ранее на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ крымские врачи начали проводить операции по удалению камней в мочеточнике и почках с помощью робота-ассистента.
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