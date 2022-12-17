Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
В больнице №7 Симферополя появилось оборудование для проведения операций на головном мозге
© Пресс-служба минздрава РКНавигационная стереотаксическая установка для нейрохирургических операций в больнице №7 Симферополя
© Пресс-служба минздрава РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Суперсовременная установка для проведения нейрохирургических операций появилась в Симферопольской городской больнице №7. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
Отмечается, что аппаратура позволяет создать трехмерную анатомическую модель пораженного участка и вычислить наиболее верную траекторию движений хирурга. С помощью модели также определяется наименее травмирующий путь к объемному образованию в головном или спинном мозге пациента.
"При необходимости установка может быть подключена к МРТ и КТ сканерам, рентгеновской системе. Встроенный операционный микроскоп позволит получать высоконтрастные изображения с необходимой четкостью и цветопередачей и проводить микрохирургическое лечение патологий головного или спинного мозга", – уточнили в ведомстве.
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В республиканском минздраве подчеркнули, что использование хирургической установки сведет к минимуму послеоперационные осложнения у пациентов и обеспечит комфортные условия работы для специалистов. Стоимость оборудования составила 25,5 млн рублей.
Ранее на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ крымские врачи начали проводить операции по удалению камней в мочеточнике и почках с помощью робота-ассистента.
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