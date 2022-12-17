https://crimea.ria.ru/20221217/ustanovka-dlya-neyrokhirurgicheskikh-operatsiy-poyavilas-v-simferopole-1125958310.html

Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе

Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе

Суперсовременная установка для проведения нейрохирургических операций появилась в Симферопольской городской больнице №7. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T17:58

2022-12-17T17:58

2022-12-17T17:39

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125958099_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_9cccbdeb0041acea3315f598f7a2e704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Суперсовременная установка для проведения нейрохирургических операций появилась в Симферопольской городской больнице №7. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.Отмечается, что аппаратура позволяет создать трехмерную анатомическую модель пораженного участка и вычислить наиболее верную траекторию движений хирурга. С помощью модели также определяется наименее травмирующий путь к объемному образованию в головном или спинном мозге пациента.В республиканском минздраве подчеркнули, что использование хирургической установки сведет к минимуму послеоперационные осложнения у пациентов и обеспечит комфортные условия работы для специалистов. Стоимость оборудования составила 25,5 млн рублей.Ранее на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ крымские врачи начали проводить операции по удалению камней в мочеточнике и почках с помощью робота-ассистента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму лечить руки, ноги и голову будут с помощью виртуальной реальностиВ Крыму провели операцию по имплантации стимулятора блуждающего нерваВыходили малыша весом 400 граммов: юбилей Перинатального центра в Крыму

https://crimea.ria.ru/20220811/rossiyskie-uchenye-nauchili-iskusstvennyy-intellekt-pomogat-vracham-1124131295.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма