https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html
Крымские врачи провели уникальную операцию больному эпилепсией
Крымские врачи провели уникальную операцию больному эпилепсией - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Крымские врачи провели уникальную операцию больному эпилепсией
В Крыму провели уникальную информацию по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T18:49
2022-12-02T18:49
2022-12-02T18:49
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму провели уникальную информацию по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Оперативное вмешательство проводилось на базе Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи.Уточняется, что стимулятор блуждающего нерва устанавливают пациентам, которые склонны к парциальным или генерализованным приступам, устойчивым к медикаментозной терапии.Во время операции региональные нейрохирурги смогли перенять уникальный опыт у профессора одного из федеральных медицинских центров, который провел мастер-класс в операционной.Ранее в Белгородской области военные врачи успешно прооперировали военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди.
https://crimea.ria.ru/20220912/operatsii-bez-rubtsov-v-rossii-otkryli-unikalnyy-metod-zazhivleniya-ran--1124475102.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Крымские врачи провели уникальную операцию больному эпилепсией
В Крыму провели операцию по имплантации стимулятора блуждающего нерва
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму провели уникальную информацию по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Оперативное вмешательство проводилось на базе Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи.
"Это современный малотравматичный метод лечения эпилепсии, направленный на уменьшение частоты приступов и улучшение качества жизни пациентов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что стимулятор блуждающего нерва устанавливают пациентам, которые склонны к парциальным или генерализованным приступам, устойчивым к медикаментозной терапии.
Во время операции региональные нейрохирурги смогли перенять уникальный опыт у профессора одного из федеральных медицинских центров, который провел мастер-класс в операционной.
Ранее в Белгородской области военные врачи успешно прооперировали
военного с неразорвавшимся боеприпасом в груди.