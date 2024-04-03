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Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%
Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90% - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%
Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш достроена почти на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T16:03
2024-04-03T16:03
2024-04-03T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш достроена почти на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.В ведомстве отметили, что новая автомобильная дорога является альтернативным маршрутом по направлению Симферополь – Мирный в обход крупных городов Черноморского побережья Крыма – Сак и Евпатории, а также озера Сасык-Сиваш.В настоящий момент ведутся работы по установке технических средств организации дорожного движения, устройству опор наружного освещения, установке бортового камня и подготовке к устройству верхнего слоя дорожной одежды.Окончание трассы предусмотрено на 8 км автомобильной дороги "Евпатория – порт Мирный", вблизи села Уютное. Протяженность новой автомобильной дороги составляет 61, 2 км. Всего в рамках объекта предусмотрено строительство 17 искусственных сооружений. Предельная стоимость мероприятия – 49,7 млрд. рублейКак сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, благодаря новой дороге время пути от Симферополя до курортов на западном побережье Крыма сократится до 20 минут.Читайте также на РИА новости Крым:В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в ЕвпаториюКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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РИА Новости Крым
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симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, евпатория, сасык-сиваш, служба автомобильных дорог республики крым, крым курортный
Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%
Участок объездной дороги Симферополь – Мирный в обход озера Сасык-Сиваш достроен на 89%
16:03 03.04.2024 (обновлено: 16:22 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш достроена почти на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.
В ведомстве отметили, что новая автомобильная дорога является альтернативным маршрутом по направлению Симферополь – Мирный в обход крупных городов Черноморского побережья Крыма – Сак и Евпатории, а также озера Сасык-Сиваш.
"Строительство автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш выполнено на 89%", – сказано в сообщении.
В настоящий момент ведутся работы по установке технических средств организации дорожного движения, устройству опор наружного освещения, установке бортового камня и подготовке к устройству верхнего слоя дорожной одежды.
"Скоростные, технические характеристики, а также пропускная способность строящегося участка позволят существенно сократить время в пути между Симферополем и Мирным, разгрузив при этом местную улично-дорожную сеть городов Саки и Евпатория от транзитного движения", – добавили в ведомстве.
Окончание трассы предусмотрено на 8 км автомобильной дороги "Евпатория – порт Мирный", вблизи села Уютное. Протяженность новой автомобильной дороги составляет 61, 2 км. Всего в рамках объекта предусмотрено строительство 17 искусственных сооружений. Предельная стоимость мероприятия – 49,7 млрд. рублей
Как сообщал
глава Крыма Сергей Аксенов, благодаря новой дороге время пути от Симферополя до курортов на западном побережье Крыма сократится до 20 минут.
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