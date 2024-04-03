https://crimea.ria.ru/20240403/vazhnyy-uchastok-dorogi-simferopol--mirnyy-dostroen-pochti-na-90-1136260664.html

Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%

Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90% - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Важный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%

Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш достроена почти на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T16:03

2024-04-03T16:03

2024-04-03T16:22

симферополь

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

крым

евпатория

сасык-сиваш

служба автомобильных дорог республики крым

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136260282_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4ec07311b56e6381639a5a7666334899.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Дорога Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш достроена почти на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.В ведомстве отметили, что новая автомобильная дорога является альтернативным маршрутом по направлению Симферополь – Мирный в обход крупных городов Черноморского побережья Крыма – Сак и Евпатории, а также озера Сасык-Сиваш.В настоящий момент ведутся работы по установке технических средств организации дорожного движения, устройству опор наружного освещения, установке бортового камня и подготовке к устройству верхнего слоя дорожной одежды.Окончание трассы предусмотрено на 8 км автомобильной дороги "Евпатория – порт Мирный", вблизи села Уютное. Протяженность новой автомобильной дороги составляет 61, 2 км. Всего в рамках объекта предусмотрено строительство 17 искусственных сооружений. Предельная стоимость мероприятия – 49,7 млрд. рублейКак сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, благодаря новой дороге время пути от Симферополя до курортов на западном побережье Крыма сократится до 20 минут.Читайте также на РИА новости Крым:В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в ЕвпаториюКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дорогиБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

симферополь

крым

евпатория

сасык-сиваш

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, евпатория, сасык-сиваш, служба автомобильных дорог республики крым, крым курортный