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Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
Склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов ВСУ уничтожили российские военные в зоне проведения спецоперации. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T14:06
2024-07-27T14:06
2024-07-27T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов ВСУ уничтожили российские военные в зоне проведения спецоперации. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 81 вражеский беспилотник, в том числе 37 вне зоны проведения СВО.Ранее в субботу сообщалось, что рооссийские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Накануне в Минобороны РФ рапортовали, что армия России за неделю нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению пороха, производству и ремонту бронетанковой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНРУкраинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкор
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
Склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов ВСУ уничтожили ВС РФ