https://crimea.ria.ru/20240726/armiya-rossii-nanesla-33-gruppovykh-udara-po-tselyam-na-ukraine--1139144417.html
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T15:35
2024-07-26T15:35
2024-07-26T15:56
россия
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_ff3ec37a0c59d78bfe26f664dd1b88b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение недели наносились удары по украинским цехам сборки БПЛА, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинским эшелонам с техникой и личным составом ВСУ, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНРРоссийские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_74:0:1727:1240_1920x0_80_0_0_aac5948e500dea49af982d1aaa48a2bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
Минобороны: ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю
15:35 26.07.2024 (обновлено: 15:56 26.07.2024)