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Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение недели наносились удары по украинским цехам сборки БПЛА, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинским эшелонам с техникой и личным составом ВСУ, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНРРоссийские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине

Минобороны: ВС России нанесли 33 групповых удара по целям на Украине за неделю

15:35 26.07.2024 (обновлено: 15:56 26.07.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20 по 26 июля Вооруженными силами РФ нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение недели наносились удары по украинским цехам сборки БПЛА, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинским эшелонам с техникой и личным составом ВСУ, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников.
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