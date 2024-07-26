https://crimea.ria.ru/20240726/armiya-rossii-nanesla-33-gruppovykh-udara-po-tselyam-na-ukraine--1139144417.html

Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине

Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине

Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T15:35

2024-07-26T15:35

2024-07-26T15:56

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых повреждения получили предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение недели наносились удары по украинским цехам сборки БПЛА, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинским эшелонам с техникой и личным составом ВСУ, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил более 20 единиц западной техники в ДНРРоссийские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура

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2024

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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина