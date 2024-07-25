https://crimea.ria.ru/20240725/rossiyskie-voennye-razgromili-punkt-bazirovaniya-morskikh-dronov-vsu-1139121054.html

Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ

Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ

Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T13:55

2024-07-25T13:55

2024-07-25T13:55

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138013728_0:9:920:527_1920x0_80_0_0_7855fd5c67b0e5fda7d5620c0b657b89.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять американских БМП Bradley и пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Армия России также нанесла поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, ударила по скоплениям живой силы и вражеской техники в 104 районах, уточнили в ведомстве.Кроме того, силы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника, из которых 26 вне зоны проведения специальной военной операции.Накануне ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников и вооружение украинской армии. Также российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеСилы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дроновГорят склады и танки – ВСУ потеряли еще 2005 боевиков за сутки

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости