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Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ
Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ
Об этом в четверг сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T13:55
2024-07-25T13:55
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять американских БМП Bradley и пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.Армия России также нанесла поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, ударила по скоплениям живой силы и вражеской техники в 104 районах, уточнили в ведомстве.Кроме того, силы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника, из которых 26 вне зоны проведения специальной военной операции.Накануне ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников и вооружение украинской армии. Также российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеСилы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дроновГорят склады и танки – ВСУ потеряли еще 2005 боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости
Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ

Российские бойцы уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и пять бронемашин Bradley

13:55 25.07.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять американских БМП Bradley и пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: склад горюче-смазочных материалов ВСУ, пять БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров", - говорится в сводке.
Армия России также нанесла поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, ударила по скоплениям живой силы и вражеской техники в 104 районах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, силы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника, из которых 26 вне зоны проведения специальной военной операции.
Накануне ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников и вооружение украинской армии. Также российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииУкраинаРоссияНовости
 
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