Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУ
Российские бойцы уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и пять бронемашин Bradley
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Пять американских БМП Bradley и пункт базирования безэкипажных катеров ВСУ разбили российские военные в зоне спецоперации за сутки. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: склад горюче-смазочных материалов ВСУ, пять БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров", - говорится в сводке.
Армия России также нанесла поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, ударила по скоплениям живой силы и вражеской техники в 104 районах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, силы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника, из которых 26 вне зоны проведения специальной военной операции.
Накануне ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ, склад беспилотников и вооружение украинской армии. Также российские военные пресекли попытку ротации украинских боевиков на реке Днепр.
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