https://crimea.ria.ru/20240725/udarom-iskander-m-unichtozheny-tsekha-bronetankovogo-zavoda-v-kharkove-1139116032.html
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T11:17
2024-07-25T11:17
2024-07-25T11:22
новости
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено, добавили в ведомстве.В четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетой "Искандер-М" около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании строительной компании в Харькове.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
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Новости
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РИА Новости Крым
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Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу
Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео.
2024-07-25T11:17
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, харьков, вооруженные силы россии, новости сво, видео
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-07-25T11:17
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PT0M58S
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
Ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены два цеха завода по ремонту бронетехники в Харькове
11:17 25.07.2024 (обновлено: 11:22 25.07.2024)