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Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T11:17
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новости
министерство обороны рф
харьков
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено, добавили в ведомстве.В четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетой "Искандер-М" около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании строительной компании в Харькове.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу
Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, министерство обороны рф, харьков, вооруженные силы россии, новости сво, видео
Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове

Ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены два цеха завода по ремонту бронетехники в Харькове

11:17 25.07.2024 (обновлено: 11:22 25.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники", - говорится в сообщении.
Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено, добавили в ведомстве.
В четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетой "Искандер-М" около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании строительной компании в Харькове.
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