https://crimea.ria.ru/20240725/udarom-iskander-m-unichtozheny-tsekha-bronetankovogo-zavoda-v-kharkove-1139116032.html

Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове

Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Ударом "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в Харькове

Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T11:17

2024-07-25T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили два цеха по ремонту бронетехники на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено, добавили в ведомстве.В четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетой "Искандер-М" около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании строительной компании в Харькове.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

харьков

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Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео. 2024-07-25T11:17 true PT0M58S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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