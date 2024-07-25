https://crimea.ria.ru/20240725/zarubezhnye-instruktory-i-boeviki-unichtozheny-udarom-iskandera-v-kharkove-1139114055.html
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T09:42
2024-07-25T09:42
2024-07-25T09:42
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьков
"искандер"
новости сво
потери всу
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщает Минобороны России.Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в ведомстве.Мэр Харькова Игорь Терехов накануне сообщил о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект". На месте попадания произошел сильный пожар.В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьков, "искандер", новости сво, потери всу , иностранные наемники всу
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
Расчет "Искандера" уничтожил в Харькове до 100 иностранных инструкторов и боевиков ВСУ