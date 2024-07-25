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Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T09:42
2024-07-25T09:42
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьков
"искандер"
новости сво
потери всу
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщает Минобороны России.Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в ведомстве.Мэр Харькова Игорь Терехов накануне сообщил о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект". На месте попадания произошел сильный пожар.В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьков, "искандер", новости сво, потери всу , иностранные наемники всу
Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове

Расчет "Искандера" уничтожил в Харькове до 100 иностранных инструкторов и боевиков ВСУ

09:42 25.07.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщает Минобороны России.
"Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова", - говорится в сообщении.
Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в ведомстве.
Мэр Харькова Игорь Терехов накануне сообщил о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект". На месте попадания произошел сильный пожар.
В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииХарьков"Искандер"Новости СВОПотери ВСУИностранные наемники ВСУ
 
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