https://crimea.ria.ru/20240725/zarubezhnye-instruktory-i-boeviki-unichtozheny-udarom-iskandera-v-kharkove-1139114055.html

Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове

Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Зарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове

В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T09:42

2024-07-25T09:42

2024-07-25T09:42

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

харьков

"искандер"

новости сво

потери всу

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний. Об этом сообщает Минобороны России.Уничтожено до 100 боевиков, в том числе 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в ведомстве.Мэр Харькова Игорь Терехов накануне сообщил о мощных взрывах, прогремевших в городе. По его словам, ракеты атаковали "инфраструктурный объект". На месте попадания произошел сильный пожар.В ночь на среду в Измаильском районе Одесской области в результате взрывов была поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныНочные взрывы на Украине: повреждена критическая инфраструктураВоздушная тревога на Украине: взрывы в Киеве и Житомире

харьков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьков, "искандер", новости сво, потери всу , иностранные наемники всу