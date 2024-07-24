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Взрывы прогремели в порту Одессы и Харькове
Взрывы прогремели в порту Одессы и Харькове - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Взрывы прогремели в порту Одессы и Харькове
В Измаильском районе Одесской области поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T09:11
2024-07-24T09:11
2024-07-24T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Измаильском районе Одесской области поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. Об этом сообщают местные власти.Кроме того, два сильных взрыва раздалось в Харькове, один из них – на территории промышленной зоны, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, повреждено промышленное здание в Немышлянском районе.Воздушные силы Украины за ночь объявляли тревогу в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.23 июля в Харькове расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Было уничтожено до пятидесяти иностранных боевиков, сообщили в Министерстве обороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиковВзрывы на Украине: в двух областях разбита критическая инфраструктура"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
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одесса, взрыв, новости, украина, новости сво, инфраструктура
Взрывы прогремели в порту Одессы и Харькове
За ночь на Украине взрывы раздались в Одесской и Харьковской областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Измаильском районе Одесской области поражена припортовая инфраструктура, а в Харькове - промышленное здание. Об этом сообщают местные власти.
"Произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены три грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС", - написал в своем Telegram-канале председатель Одесской областной администрации Олег Кипер.
Кроме того, два сильных взрыва раздалось в Харькове, один из них – на территории промышленной зоны, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, повреждено промышленное здание в Немышлянском районе.
Воздушные силы Украины за ночь объявляли тревогу в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
23 июля в Харькове расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар
по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Было уничтожено до пятидесяти иностранных боевиков, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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