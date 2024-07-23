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Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков

Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков

ВСУ потеряли за сутки еще 2040 боевиков и украинских войск за сутки составили до 2040 человек, очередного танк Abrams, склады боеприпасов, а также технику и... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T14:04

2024-07-23T14:04

2024-07-23T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки еще 2040 боевиков и украинских войск за сутки составили до 2040 человек, очередного танк Abrams, склады боеприпасов, а также технику и вооружения, в том числе западные, следует из сводки Минобороны России во вторник.На северном направлении отражены три контратаки, уничтожены до 170 украинских боевиков, пять автомобилей, польская САУ Krab, две американские гаубицы М777 и гаубицы "Мста-Б" и Д-30, три орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.На западной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки. Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, восемь автомобилей, американские гаубицы М198 и М119, британскую L-119, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30, орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.На центральном участке улучшено тактическое положение, отражены шесть контратак, уничтожены свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 "Абрамс", три боевые бронированные машины, два пикапа, САУ "Богдана" и "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, противотанковая пушка "Рапира" и три полевых склада боеприпасов.На востоке ВСУ лишились еще до 115 боевиков, семи автомобилей, британской буксируемой гаубицы FH-70 и американской М777, а также орудия Д-20.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 110 боевиков, восемь автомобилей, гаубицы М777, М119, станцию РЭБ "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов.На южном фронте российские военные уничтожили до 750 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и шесть автомобилей, поразили машину реактивной системы залпового огня "Град". Кроме того, четыре орудия Д-20, гаубицы М198 Д-30 и две М119, две станции РЭБ "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ, и, как сообщалось, освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУТочным ударом уничтожены 50 иностранных наемников под Харьковом - видеоГорят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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