https://crimea.ria.ru/20240723/armiya-rossii-osvobodila-ocherednoy-naselennyy-punkt-v-dnr-1139072366.html
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:17
2024-07-23T13:17
2024-07-23T13:17
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские бойцы в течение суток на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов противника.Как отмечают военные эксперты, с освобождением Ивано-Дарьевки российские войска продвинулись ближе к Северску, являющемуся важным укрепрайоном ВСУ в Донбассе.21 июля подразделения российской группировки "Запад" освободили Розовку в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в ДонбассеВраг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУАрмия России освободила Юрьевку в ДНР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении.
Российские бойцы в течение суток на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.
Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов противника.
Как отмечают военные эксперты, с освобождением Ивано-Дарьевки российские войска продвинулись ближе к Северску, являющемуся важным укрепрайоном ВСУ в Донбассе.
21 июля подразделения российской группировки "Запад" освободили Розовку
в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
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