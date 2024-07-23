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Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:17
2024-07-23T13:17
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские бойцы в течение суток на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов противника.Как отмечают военные эксперты, с освобождением Ивано-Дарьевки российские войска продвинулись ближе к Северску, являющемуся важным укрепрайоном ВСУ в Донбассе.21 июля подразделения российской группировки "Запад" освободили Розовку в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в ДонбассеВраг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУАрмия России освободила Юрьевку в ДНР
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике

13:17 23.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении.
Российские бойцы в течение суток на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.
Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов противника.
Как отмечают военные эксперты, с освобождением Ивано-Дарьевки российские войска продвинулись ближе к Северску, являющемуся важным укрепрайоном ВСУ в Донбассе.
21 июля подразделения российской группировки "Запад" освободили Розовку в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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