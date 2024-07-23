https://crimea.ria.ru/20240723/armiya-rossii-osvobodila-ocherednoy-naselennyy-punkt-v-dnr-1139072366.html

Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР

Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Армия России освободила очередной населенный пункт в ДНР

Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T13:17

2024-07-23T13:17

2024-07-23T13:17

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российские военные освободили село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские бойцы в течение суток на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов противника.Как отмечают военные эксперты, с освобождением Ивано-Дарьевки российские войска продвинулись ближе к Северску, являющемуся важным укрепрайоном ВСУ в Донбассе.21 июля подразделения российской группировки "Запад" освободили Розовку в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в ДонбассеВраг несет критичные потери - уничтожены еще 1,7 тыс боевиков ВСУАрмия России освободила Юрьевку в ДНР

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)