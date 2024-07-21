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ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области
ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.07.2024
ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T13:07
2024-07-21T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, было нанесено поражение поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики."Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и "FH-70" производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнениеКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, новости, луганская народная республика (лнр), харьковская область

ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области

13:07 21.07.2024 (обновлено: 13:14 21.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, было нанесено поражение поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и "FH-70" производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
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