https://crimea.ria.ru/20240719/armiya-rossii-osvobodila-yurevku-v-dnr-1138994233.html
Армия России освободила Юрьевку в ДНР
Армия России освободила Юрьевку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Армия России освободила Юрьевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T14:58
2024-07-19T14:58
2024-07-19T15:07
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Уточняется, что бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. На данном направлении отражены 38 контратак подразделений противника.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма95 российских военных вернулись из украинского плена За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Материал дополняется
Армия России освободила Юрьевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР - Минобороны
14:58 19.07.2024 (обновлено: 15:07 19.07.2024)