https://crimea.ria.ru/20240719/armiya-rossii-osvobodila-yurevku-v-dnr-1138994233.html

Армия России освободила Юрьевку в ДНР

Армия России освободила Юрьевку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Армия России освободила Юрьевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T14:58

2024-07-19T14:58

2024-07-19T15:07

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_9811b4d4c1459ab03d98af5ad8f3193a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Уточняется, что бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. На данном направлении отражены 38 контратак подразделений противника.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма95 российских военных вернулись из украинского плена За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости