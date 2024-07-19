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Армия России освободила Юрьевку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Армия России освободила Юрьевку в ДНР
Армия России освободила Юрьевку в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Армия России освободила Юрьевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T14:58
2024-07-19T15:07
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Уточняется, что бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. На данном направлении отражены 38 контратак подразделений противника.Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма95 российских военных вернулись из украинского плена За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
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Армия России освободила Юрьевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР - Минобороны

14:58 19.07.2024 (обновлено: 15:07 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны.
На данном направлении отражены 38 контратак подразделений противника.
Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике 14 июля.
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