https://crimea.ria.ru/20240717/95-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena--1138933291.html
95 российских военных вернулись из украинского плена
95 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.07.2024
95 российских военных вернулись из украинского плена
95 российских военных вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:39
2024-07-17T14:39
2024-07-17T14:42
обмен пленными
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 95 российских военных вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обмен пленными, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
95 российских военных вернулись из украинского плена
Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 95 на 95 – Минобороны
14:39 17.07.2024 (обновлено: 14:42 17.07.2024)