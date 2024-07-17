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95 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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95 российских военных вернулись из украинского плена
95 российских военных вернулись из украинского плена - РИА Новости Крым, 17.07.2024
95 российских военных вернулись из украинского плена
95 российских военных вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:39
2024-07-17T14:42
обмен пленными
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 95 российских военных вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обмен пленными, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
95 российских военных вернулись из украинского плена

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 95 на 95 – Минобороны

14:39 17.07.2024 (обновлено: 14:42 17.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенные ВС РФ
Военные ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 95 российских военных вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны РФ.
 
Обмен пленнымиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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14:3995 российских военных вернулись из украинского плена
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