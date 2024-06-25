https://crimea.ria.ru/20240625/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-90-rossiyskikh-voennykh-1138361168.html

Из украинского плена вернули 90 российских военных

Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Из украинского плена вернули 90 российских военных

С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:43

россия

новости

украина

министерство обороны рф

обмен пленными

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137753941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a4a5c1adb3095266dbcf1d161d42989.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России и ФСБ РФ за проделанную работу по решению этой задачи, а также семьи российских военных, которые "не теряли веры и ждали возвращения наших героев".Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, украина, министерство обороны рф, обмен пленными, новости сво