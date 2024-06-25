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Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Из украинского плена вернули 90 российских военных
Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Из украинского плена вернули 90 российских военных
С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России и ФСБ РФ за проделанную работу по решению этой задачи, а также семьи российских военных, которые "не теряли веры и ждали возвращения наших героев".Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
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россия, новости, украина, министерство обороны рф, обмен пленными, новости сво
Из украинского плена вернули 90 российских военных

Из украинского плена вернули 90 российских военных - Минобороны

21:35 25.06.2024 (обновлено: 21:43 25.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные возвращены из украинского плена
Российские военные возвращены из украинского плена
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"25 июня 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России и ФСБ РФ за проделанную работу по решению этой задачи, а также семьи российских военных, которые "не теряли веры и ждали возвращения наших героев".
"В ходе обменного процесса в Белгородской области также состоялась встреча моих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека, в ходе которой обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания", - проинформировала Москалькова.
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