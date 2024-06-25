https://crimea.ria.ru/20240625/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-90-rossiyskikh-voennykh-1138361168.html
Из украинского плена вернули 90 российских военных
Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Из украинского плена вернули 90 российских военных
С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T21:35
2024-06-25T21:35
2024-06-25T21:43
россия
новости
украина
министерство обороны рф
обмен пленными
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137753941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a4a5c1adb3095266dbcf1d161d42989.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России и ФСБ РФ за проделанную работу по решению этой задачи, а также семьи российских военных, которые "не теряли веры и ждали возвращения наших героев".Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииРоссия и Украина обменялись военнопленными в формате 75 на 75 Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137753941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_87befe7e290482854f7c438a7fe66328.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, украина, министерство обороны рф, обмен пленными, новости сво
Из украинского плена вернули 90 российских военных
Из украинского плена вернули 90 российских военных - Минобороны
21:35 25.06.2024 (обновлено: 21:43 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"25 июня 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны России и ФСБ РФ за проделанную работу по решению этой задачи, а также семьи российских военных, которые "не теряли веры и ждали возвращения наших героев".
"В ходе обменного процесса в Белгородской области также состоялась встреча моих представителей с представителем украинского уполномоченного по правам человека, в ходе которой обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания", - проинформировала Москалькова.
Читайте также на РИА Новости Крым: