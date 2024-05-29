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Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T12:57
2024-05-29T12:57
2024-05-29T12:57
пленные
татьяна москалькова
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обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.Омбудсмен выразила благодарность министерству обороны РФ за работу по возвращению людей из плена."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", – добавила Москалькова.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – СимоньянРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пленные, татьяна москалькова, новости, россия, украина, обмен пленными, политика
Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
Приостановка обмена военнопленными произошла по вине Киева – Москалькова