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Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова
Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T12:57
2024-05-29T12:57
пленные
татьяна москалькова
новости
россия
украина
обмен пленными
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.Омбудсмен выразила благодарность министерству обороны РФ за работу по возвращению людей из плена."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", – добавила Москалькова.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – СимоньянРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
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РИА Новости Крым
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пленные, татьяна москалькова, новости, россия, украина, обмен пленными, политика
Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова

Приостановка обмена военнопленными произошла по вине Киева – Москалькова

12:57 29.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаненый боец ВСУ
Раненый боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", – сказала Москалькова.

Омбудсмен выразила благодарность министерству обороны РФ за работу по возвращению людей из плена.
"Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", – добавила Москалькова.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.
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ПленныеТатьяна МоскальковаНовостиРоссияУкраинаОбмен пленнымиПолитика
 
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