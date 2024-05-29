https://crimea.ria.ru/20240529/kiev-blokiruet-obmen-voennoplennymi--moskalkova-1137685967.html

Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова

Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Киев блокирует обмен военнопленными – Москалькова

Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T12:57

2024-05-29T12:57

2024-05-29T12:57

пленные

татьяна москалькова

новости

россия

украина

обмен пленными

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинская сторона на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.Омбудсмен выразила благодарность министерству обороны РФ за работу по возвращению людей из плена."Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства", – добавила Москалькова.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что киевский режим не желает обменивать находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих ВСУ, и опубликовала их список.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – СимоньянРоссия готова передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцевРоссия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пленные, татьяна москалькова, новости, россия, украина, обмен пленными, политика