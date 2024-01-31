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Россия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Россия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
Россия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Россия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова
МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество при проведении обмена пленными военнослужащими с украинской стороной,... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T19:54
2024-01-31T19:54
мария захарова
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество при проведении обмена пленными военнослужащими с украинской стороной, который состоялся в среду. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.Минобороны РФ сообщило, что 31 января в результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен.По словам дипломата, передача удерживаемых лиц должна была состояться 24 января, однако была сорвана режимом президента Украины Владимира Зеленского, который "отдал приказ об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских военных для обмена"."Произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику таких обменов или вовсе от нее отказаться. Констатируем, что этого не произошло", – отметила официальный представитель МИД РФ.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет, произвели из села Липцы Харьковской области. В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".По словам президента России Владимира Путина, ВСУ сбили российский самолет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Он также отметил, что РФ не будет останавливать обмен пленными с Украиной в свете этой катастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:75 российских военных вернулись на Родину без обмена – Москалькова248 российских военных возвращены из украинского пленаЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
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РИА Новости Крым
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мария захарова, обмен пленными, украина, новости сво, россия, оаэ , пленные, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Россия признательна ОАЭ за посредничество при обмене пленными – Захарова

МИД России поблагодарил Эмираты за посредничество при обмене пленными с Киевом

19:54 31.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские военные возвращены из украинского плена. Стоп-кадр видео
Российские военные возвращены из украинского плена. Стоп-кадр видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. МИД России выразил признательность Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество при проведении обмена пленными военнослужащими с украинской стороной, который состоялся в среду. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Минобороны РФ сообщило, что 31 января в результате переговоров 195 российских военнослужащих вернулись с подконтрольной Киеву территории, столько же украинских военных переданы взамен.
"Рады, что все наши военнослужащие благополучно вернулись с подконтрольной Киеву территории и сейчас находятся в безопасности. Дома всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, передача удерживаемых лиц должна была состояться 24 января, однако была сорвана режимом президента Украины Владимира Зеленского, который "отдал приказ об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских военных для обмена".
"Произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику таких обменов или вовсе от нее отказаться. Констатируем, что этого не произошло", – отметила официальный представитель МИД РФ.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет, произвели из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
По словам президента России Владимира Путина, ВСУ сбили российский самолет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Он также отметил, что РФ не будет останавливать обмен пленными с Украиной в свете этой катастрофы.
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Мария ЗахароваОбмен пленнымиУкраинаНовости СВОРоссияОАЭПленныеМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
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