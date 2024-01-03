https://crimea.ria.ru/20240103/248-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1133974746.html
248 российских военных возвращены из украинского плена
248 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 03.01.2024
248 российских военных возвращены из украинского плена
248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T18:58
2024-01-03T18:58
2024-01-03T19:13
министерство обороны рф
новости сво
пленные
обмен пленными
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что решение принято в результате сложного переговорного процесса.В Минобороны добавили, что бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время они будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео МинобороныИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойТри российских летчика освобождены из украинского плена
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, пленные, обмен пленными, вооруженные силы россии
248 российских военных возвращены из украинского плена
В результате переговоров из плена возвращены 248 российских военных - Минобороны
18:58 03.01.2024 (обновлено: 19:13 03.01.2024)