https://crimea.ria.ru/20240103/248-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1133974746.html

248 российских военных возвращены из украинского плена

248 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 03.01.2024

248 российских военных возвращены из украинского плена

248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T18:58

2024-01-03T18:58

2024-01-03T19:13

министерство обороны рф

новости сво

пленные

обмен пленными

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что решение принято в результате сложного переговорного процесса.В Минобороны добавили, что бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время они будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео МинобороныИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойТри российских летчика освобождены из украинского плена

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пленные, обмен пленными, вооруженные силы россии