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248 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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248 российских военных возвращены из украинского плена
248 российских военных возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 03.01.2024
248 российских военных возвращены из украинского плена
248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T18:58
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министерство обороны рф
новости сво
пленные
обмен пленными
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что решение принято в результате сложного переговорного процесса.В Минобороны добавили, что бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время они будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео МинобороныИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовойТри российских летчика освобождены из украинского плена
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, пленные, обмен пленными, вооруженные силы россии
248 российских военных возвращены из украинского плена

В результате переговоров из плена возвращены 248 российских военных - Минобороны

18:58 03.01.2024 (обновлено: 19:13 03.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений БиятовРоссийские военнослужащие вернулись из украинского плена
Российские военнослужащие вернулись из украинского плена - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. 248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что решение принято в результате сложного переговорного процесса.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что бойцам оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время они будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.
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Министерство обороны РФНовости СВОПленныеОбмен пленнымиВооруженные силы России
 
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