https://crimea.ria.ru/20230517/iz-plena---v-volontery-kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1128774718.html

Из плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой

Из плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Из плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой

Сама она из Санкт-Петербурга и в Крым переехала, признавшись в любви сначала Балаклаве, а уже потом будущему супругу. Однажды вместе с двумя малолетними детьми... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T18:02

2023-05-17T18:02

2023-05-17T18:02

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На ее камуфляжной куртке нашивка с обманчиво-мимишной надписью "Кися". Так зовет ее муж, так уже не первый год зовут и бойцы на передовой. Рядом с наградами – волонтерским крестом с надписью "Доброволец" и медалью Росгвардии "За доблестную службу" – такой знак отличия волонтера Ирины Резуник не выглядит забавным.Сама она из Санкт-Петербурга и в Крым переехала, признавшись в любви сначала Балаклаве, а уже потом будущему супругу. Однажды вместе с двумя малолетними детьми она будет ждать его девять месяцев из украинского плена. Это было еще до СВО. Но прошлое ожидание укрепило ее в мысли: если Степана призовут – разлуки больше не переживет, пойдет с ним за "ленточку".Туда Резуники, правда, и сейчас ездят по доброй воле – и сами, и с камрадами-волонтерами. Не под самый огонь, конечно, но очень близко: "разрывается, бывает, в километре". Зачем это им надо и какую правду привозят они оттуда всякий раз – в материале РИА Новости Крым. Украинский плен и фронтовое волонтерство"Угрожали постоянно: и "расстреливали", и "закапывали". Потом на 32 квадратных метрах – тридцать человек, в три яруса кровати, все время свет, курят, не переставая".Ирина вспоминает: муж пробыл в украинском плену девять месяцев, из которых пять – в СИЗО в Херсоне. Этот период сильно изменил и его, и их отношение друг к другу, к людям, к жизни вообще. Степана взяли на Чонгаре в 2019-м, когда тот выезжал из Крыма на Украину оформлять наследство. Сначала предъявили обвинение в госизмене, но на нее "не дотянул". Осталось "участие в незаконных вооруженных формированиях". Тут оказалось проще: хоть ополченцем в период Крымской весны Резуник не был, но и в стороне не оставался. "Выполнял определенные задачи, был на блокпостах, участвовал в обороне Совмина в Симферополе", – рассказывает Ирина.Если бы не помощь властей Крыма, лично главы республики Сергея Аксенова и адвокатов, что было бы, говорит, не хочется и представлять. Испытание научило различать своих и чужих. И еще больше делать для нуждающихся в помощи. Ирина и раньше занималась волонтерством: помогала детям, больным людям, спасала животных. Теперь эта деятельность приобрела новые смыслы, получила поддержку мужа, окрепла жертвенностью и риском. Рядом – много друзей. В том числе тех, кого еще недавно они не знали.Как на минивэне мосты от КамАЗа в зону СВО возилиСобирают, как правило, не деньги, а уже купленные нужности. Перевозка – главное, чем занимаются. За сутки могут намотать до 800 километров, бывает двадцать с лишним часов в пути."Уже больше 92 тысяч километров. У нас самих маленькие группы, но мы сотрудничаем со многими большими. Они просят нас что-то отвезти, жены обращаются. Большие магазины нам помогают уже, потому что мы себя зарекомендовали. И ребята нас знают, передают из рук в руки наши телефоны. Мы и на дорогах даем свои номера, если кому-то что-то надо", – рассказывает Ира.Едут на своем "Жигули" с мужем или с подругой Юлией – на ее минивэне, "грузовичке", как они его называют, с бежевым салоном. Это не мешает возить на нем генераторы и даже мосты от КамАЗа, как в прошлый раз, почти под сотню кг каждый.Чего не хватает на передовойВозят разное полезное и самое-самое необходимое. Всегда нужны медикаменты – в больших количествах. В основном обезболивающие и гемостатики. Не иссякает потребность и в технических средствах, которые "очень быстро приходят в негодность". Нужны прицелы, в частности коллиматорные, и коптеры, например, "мавики" (компактные дроны Mavic), не обязательно дорогие, а самые разные, которые могут служить бойцам "гляделками" и камикадзе. "Если этого будет чуть больше, чем выделяется, возможно, кому-то спасет жизнь. С продуктами пока, слава богу, все хорошо, в том числе благодаря многим волонтерам", – добавляют Резуники.Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО >>Все привезенное вручают бойцам лично в руки. Говорят, это очень важно и для тех, кто получает, и для тех, кто отдает. Чего, по мнению волонтеров, не хватает, так это инфоподдержки с историями о подвигах наших защитников. А еще надо больше разговаривать с детьми, уверены Резуники.В послужном списке волонтеров - Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Недавно вот вернулись из Луганска. После поездки в Херсон и обстрела ВСУ переправы "Хаймерсами" осенью 2022-го, этот вояж вдвоем с подругой стал одним из самых страшных, признается Ирина."Мы, когда выехали из Донецка, немножко ошиблись трассой, свернули ближе к Авдеевке и Горловке и застряли на бездорожье. И вдруг мы увидели самолеты, и они отработали удар по посадке рядом, где мы ехали, а потом по нам начали работать минометы. У нас открылось второе дыхание – мы рванули оттуда", – рассказала женщина. Благодарность от гражданских военнымОни уезжают, чтобы опять вернуться. И никогда ни с кем ТАМ не прощаются. Говорят: "Не пока". Иначе нельзя, примета есть: можно не увидеться. Но жизнь и смерть непредсказуемы. На днях Резуники проводили в последний путь одного из "своих-своих" – балаклавца, погибшего в боях за Артемовск (Бахмут), десантника-штурмовика ЧВК "Вагнер" Александра Дышлюка. Ира уверена: благодаря таким – чьим-то сыновьям, братьям, отцам, мужьям – ее и другие дети могут сегодня жить спокойно. Но не должны слишком спокойно жить их родители.Волонтер верит: все скоро изменится и в Донецке, и в других освобожденных регионах, "перестанет летать": "Наши ребята над этим работают. Закроют несколько городов, из которых обстреливается, и будет все хорошо". А пока Ира предлагает всем и каждому записать видеообращение к тем, кто на передовой, или написать им послание."Хочу, чтобы это все закончилось быстрее и все вернулись домой, к женам, к детям. Так приятно смотреть видео, когда папы возвращаются и дети с ними обнимаются. Мы сами это пережили. Пусть и в другой атмосфере это было, но наш папа вернулся 1 января в 8 утра из плена, и как дети плакали. И я понимаю, каково ребенку, который не видит папу по полгода. И ребятам же нельзя пользоваться телефонами, и они не видят их и не слышат очень долго... Ребят, давайте поскорее возвращайтесь домой! Сядем на набережной, поедем кататься на лодках, ловить рыбу, есть шашлык и пить шампанское. Возвращайтесь с победой. Мы всегда с вами. Мы вас любим, мальчишки!"

https://crimea.ria.ru/20230513/kto-i-pochemu-ochen-neobkhodim-novym-regionam-rossii--mnenie-volontera--1128704206.html

https://crimea.ria.ru/20230415/staraya-gvardiya--frontu-udivitelnye-istorii-pomoschi-boytsam-svo-1128183819.html

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

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Анна Петрова

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