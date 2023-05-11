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Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T16:28
2023-05-11T17:09
севастополь
утраты
сво
чвк "вагнер"
общество
михаил развожаев
новости крыма
армия и флот
подвиги героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Александр Дышлюк родился в Севастополе. Окончил Балаклавскую школу № 33 имени Героя Советского Союза В.И. Герасимова. Увлекался футболом, занимался танцами в Балаклавском коллективе "Радость", нес вахту памяти на Посту №1.По словам губернатора, Александр был патриотом со школьной скамьи. В 2018 году проходил военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках, после чего решил продолжить военную службу по контракту."Когда началась специальная военная операция, не смог остаться в стороне. Летом 2022 года заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Был награжден медалью За отвагу в феврале этого года. Также был награжден четырьмя крестами ЧВК "Вагнер". Александр Александрович погиб при освобождении Артемовска (Бахмут) в ходе специальной военной операции на Украине", - рассказал Развожаев.Ранее в Севастополе простились с двумя погибшим в боях за Артемовск вагнеровцами - разведчиком Андреем Тюниным и Артемом Колесниковым. В феврале в последний путь здесь проводили "вагнеровца" Егора Фарафонтова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в Артемовске бойцом ЧВК "Вагнер"Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУВ Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
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севастополь, утраты, сво, чвк "вагнер", общество, михаил развожаев, новости крыма, армия и флот, подвиги героев
Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

В Севастополе простились с погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"

16:28 11.05.2023 (обновлено: 17:09 11.05.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком
В Севастополе простились с бойцом ЧВК Вагнер Александром Дышлюком
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь Александра Александровича Дышлюка - бойца ЧВК "Вагнер". Про таких, как Александр, всегда с восхищением говорят: "Знаете, каким он парнем был…", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Александр Дышлюк родился в Севастополе. Окончил Балаклавскую школу № 33 имени Героя Советского Союза В.И. Герасимова. Увлекался футболом, занимался танцами в Балаклавском коллективе "Радость", нес вахту памяти на Посту №1.
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По словам губернатора, Александр был патриотом со школьной скамьи. В 2018 году проходил военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках, после чего решил продолжить военную службу по контракту.
"Когда началась специальная военная операция, не смог остаться в стороне. Летом 2022 года заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Был награжден медалью За отвагу в феврале этого года. Также был награжден четырьмя крестами ЧВК "Вагнер". Александр Александрович погиб при освобождении Артемовска (Бахмут) в ходе специальной военной операции на Украине", - рассказал Развожаев.
Ранее в Севастополе простились с двумя погибшим в боях за Артемовск вагнеровцами - разведчиком Андреем Тюниным и Артемом Колесниковым. В феврале в последний путь здесь проводили "вагнеровца" Егора Фарафонтова.
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