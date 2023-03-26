https://crimea.ria.ru/20230326/boytsy-vagnera-evakuiruyut-zhiteley-artemovska-pod-obstrelami-vsu-1127777675.html

Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ

Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ

Бойцы группы "Вагнер" проводят эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска под обстрелами ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T12:04

2023-03-26T12:04

2023-03-26T12:04

чвк "вагнер"

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

сво

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" проводят эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска под обстрелами ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий."Они (армия Украины – ред.) видят, что людей мирных эвакуируют и бьют целенаправленно. ВОГи (выстрел осколочный гранатометный - ред.) сбрасывают и из крупного (крупнокалиберных орудий – ред.) летит… Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит", - рассказал один из бойцов, участвующий в эвакуации людей.По данным РИА Новости, "вагнеровцы" несколько часов не могли вывести из города восемь мирных жителей из-за интенсивного обстрела."Людей приходится выводить пешком, подгонять транспорт опасно", - рассказал один из бойцов.Ранее сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов. Ожесточенные бои идут в районе Артемовска уже более полугода. По словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы сейчас находится примерно 70 процентов территории города.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске "Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление

артемовск

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чвк "вагнер", артемовск, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), сво, вооруженные силы россии, новости