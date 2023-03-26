https://crimea.ria.ru/20230326/boytsy-vagnera-evakuiruyut-zhiteley-artemovska-pod-obstrelami-vsu-1127777675.html
Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ
Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ
Бойцы группы "Вагнер" проводят эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска под обстрелами ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T12:04
2023-03-26T12:04
2023-03-26T12:04
чвк "вагнер"
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" проводят эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска под обстрелами ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий."Они (армия Украины – ред.) видят, что людей мирных эвакуируют и бьют целенаправленно. ВОГи (выстрел осколочный гранатометный - ред.) сбрасывают и из крупного (крупнокалиберных орудий – ред.) летит… Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит", - рассказал один из бойцов, участвующий в эвакуации людей.По данным РИА Новости, "вагнеровцы" несколько часов не могли вывести из города восемь мирных жителей из-за интенсивного обстрела."Людей приходится выводить пешком, подгонять транспорт опасно", - рассказал один из бойцов.Ранее сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов. Ожесточенные бои идут в районе Артемовска уже более полугода. По словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы сейчас находится примерно 70 процентов территории города.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске "Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление
артемовск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чвк "вагнер", артемовск, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), сво, вооруженные силы россии, новости
Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ
Бойцы "Вагнера" под обстрелами ВСУ эвакуируют жителей Артемовска
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" проводят эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска под обстрелами ВСУ, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Они (армия Украины – ред.) видят, что людей мирных эвакуируют и бьют целенаправленно. ВОГи (выстрел осколочный гранатометный - ред.) сбрасывают и из крупного (крупнокалиберных орудий – ред.) летит… Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит", - рассказал один из бойцов, участвующий в эвакуации людей.
По данным РИА Новости, "вагнеровцы" несколько часов не могли вывести из города восемь мирных жителей из-за интенсивного обстрела.
"Людей приходится выводить пешком, подгонять транспорт опасно", - рассказал один из бойцов.
Ранее сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль
Артемовский завод обработки металлов. Ожесточенные бои идут в районе Артемовска уже более полугода. По словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы сейчас находится примерно 70 процентов территории города.
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