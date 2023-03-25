https://crimea.ria.ru/20230325/vyzhit-pochti-nevozmozhno-v-vsu-nazvali-samoe-strashnoe-rossiyskoe-oruzhie-1127769311.html

"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие

"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие - РИА Новости Крым, 25.03.2023

"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" наносят настолько разрушительный урон, что выжить в укрепрайонах ВСУ практически невозможно. Об этом со... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T16:48

2023-03-25T16:48

2023-03-25T16:48

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

оружие

тос "солнцепек"

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" наносят настолько разрушительный урон, что выжить в укрепрайонах ВСУ практически невозможно. Об этом со ссылкой на интервью украинских военных газете "Страна.ua" сообщает РИА Новости.Также военнослужащие ВСУ признали превосходство российской артиллерии, которое негативно для них отразилось на положении сил под Артемовском и отрезало украинских солдат от большинства ведущих в город дорог.Система "Солнцепек"Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" разработана в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров. Основной задачей ТОС является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемнодетонирующей боевой частью. Запас хода по шоссе – 550 км, скорость – до 65 км/с. По мнению военных экспертов, аналогов этой системе в мире нет.Эффективность российского оружияЗампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что российское вооружение показывает очень высокую эффективность поражения целей."Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше, - рассказал он. - Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М, "Прорыв" – это наш самый новый танк. На мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса. Он маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает".Гиперзвуковое оружие РоссииВ арсенале Вооруженных сил России наряду с другими современными системами вооружения есть гиперзвуковое оружие. Однако в ходе спецоперации на территории Украины армия России фактически его не применяет, рассказал ранее президент Владимир Путин.Рассуждая о целесообразности начала спецоперации по защите населения Донбасса еще в 2014 году, президент отметил, что этот вопрос касался готовности РФ к более серьезным действиям. И надо было обеспечить продовольственную безопасность, импортозамещение, укрепить финансовую систему и озаботится разработкой современных видов вооружения. Сейчас армия России укреплена гораздо лучше, чем девять лет назад.Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны, отметил президент. В этом году на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииPatriot не поможет Украине – признание Белого дома

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-opasayutsya-vozmozhnogo-puska-yadernogo-bespilotnika-poseydon----smi-1124698067.html

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армия и флот, вооруженные силы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, оружие, тос "солнцепек", безопасность