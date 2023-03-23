https://crimea.ria.ru/20230323/o-rossiyskom-oruzhii-ukraine-i-ordere-mus-glavnoe-iz-intervyu-medvedeva-1127719063.html

О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева

О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева - РИА Новости Крым, 23.03.2023

О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева

Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ рассказал о работе отечественного... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T11:32

2023-03-23T11:32

2023-03-23T11:42

дмитрий медведев

новости

россия

китай

экономика

общество

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_b04c3489026123d05e63407c34ae3a02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ рассказал о работе отечественного военно-промышленного комплекса и новых вооружениях, перспективах отношений с Западом и Китаем, и последствиях решения Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина. Основные высказывания Медведева – в подборке РИА Новости Крым.О работе ВПК"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий работает в три смены, что называется, "с колес" прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям. Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам…"Об эффективности российского оружия"Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей"."Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М, "Прорыв" – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса. Он маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает".О значении ядерного превосходства для России"Я вам скажу такую вещь: слава богу, что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее. Потому что, если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски. А это такая компонента, которая, по сути, сохраняет страну".О последствиях решения Международного уголовного суда"Есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал.Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". <...> Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!Сам уголовный суд – это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран".Об отношениях с Западом"Отношения России и Запада — очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Иллюзий, что Россия быстро начнет общаться с Западом, нет, сейчас такая перспектива не просматривается"."Запад не просто хочет видеть управляемое руководство России — им не нужна сама страна, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию. Поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?".О последствиях вступления Украины в НАТО"После того, как Украина стала бы членом НАТО, она могла начать полномасштабную операцию против РФ из-за Крыма. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны. Мы этого принять не можем".Об Украине как части России"Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России".Об отношениях с Китаем"Да, Китай гораздо крупнее, чем мы, по населению и по экономике. Но у нас есть свои возможности, включая, допустим, такие, как наше постоянное членство в Совете Безопасности (вместе с Китаем тоже) или ядерный потенциал, размеры нашей страны, колоссальные запасы источников развития и так далее. То есть каждая страна здесь друг друга дополняет. Надо просто извлекать выводы из уроков истории"."В последние годы они (отношения с Китаем – ред.) находятся на восходящей линии, и я наблюдаю за ними уже почти 25 лет. Каждый год приносит что-то новое и новое. Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций. И как сказал вчера президент нашей страны, у нас ведь действительно нет каких-либо спорных моментов. Более того, переговоры характеризуются совпадением точек зрения практически по всем вопросам".

https://crimea.ria.ru/20230323/medvedev-posle-vstupleniya-v-nato-kiev-mog-vyyti-protiv-rf-iz-za-kryma-1127716681.html

россия

китай

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, новости, россия, китай, экономика, общество, украина