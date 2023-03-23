https://crimea.ria.ru/20230323/o-rossiyskom-oruzhii-ukraine-i-ordere-mus-glavnoe-iz-intervyu-medvedeva-1127719063.html
О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева - РИА Новости Крым, 23.03.2023
О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ рассказал о работе отечественного... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T11:32
2023-03-23T11:32
2023-03-23T11:42
дмитрий медведев
новости
россия
китай
экономика
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_b04c3489026123d05e63407c34ae3a02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ рассказал о работе отечественного военно-промышленного комплекса и новых вооружениях, перспективах отношений с Западом и Китаем, и последствиях решения Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина. Основные высказывания Медведева – в подборке РИА Новости Крым.О работе ВПК"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий работает в три смены, что называется, "с колес" прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям. Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам…"Об эффективности российского оружия"Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей"."Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М, "Прорыв" – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса. Он маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает".О значении ядерного превосходства для России"Я вам скажу такую вещь: слава богу, что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее. Потому что, если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски. А это такая компонента, которая, по сути, сохраняет страну".О последствиях решения Международного уголовного суда"Есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал.Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". <...> Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!Сам уголовный суд – это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран".Об отношениях с Западом"Отношения России и Запада — очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Иллюзий, что Россия быстро начнет общаться с Западом, нет, сейчас такая перспектива не просматривается"."Запад не просто хочет видеть управляемое руководство России — им не нужна сама страна, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию. Поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?".О последствиях вступления Украины в НАТО"После того, как Украина стала бы членом НАТО, она могла начать полномасштабную операцию против РФ из-за Крыма. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны. Мы этого принять не можем".Об Украине как части России"Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России".Об отношениях с Китаем"Да, Китай гораздо крупнее, чем мы, по населению и по экономике. Но у нас есть свои возможности, включая, допустим, такие, как наше постоянное членство в Совете Безопасности (вместе с Китаем тоже) или ядерный потенциал, размеры нашей страны, колоссальные запасы источников развития и так далее. То есть каждая страна здесь друг друга дополняет. Надо просто извлекать выводы из уроков истории"."В последние годы они (отношения с Китаем – ред.) находятся на восходящей линии, и я наблюдаю за ними уже почти 25 лет. Каждый год приносит что-то новое и новое. Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций. И как сказал вчера президент нашей страны, у нас ведь действительно нет каких-либо спорных моментов. Более того, переговоры характеризуются совпадением точек зрения практически по всем вопросам".
https://crimea.ria.ru/20230323/medvedev-posle-vstupleniya-v-nato-kiev-mog-vyyti-protiv-rf-iz-za-kryma-1127716681.html
россия
китай
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_40317ab6d53813fc7593785ebbc27d80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, новости, россия, китай, экономика, общество, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ рассказал о работе отечественного военно-промышленного комплекса и новых вооружениях, перспективах отношений с Западом и Китаем, и последствиях решения Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина. Основные высказывания Медведева – в подборке РИА Новости Крым.
О работе ВПК
"ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий работает в три смены, что называется, "с колес" прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям. Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам…"
Об эффективности российского оружия
"Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей".
"Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше".
"Совершенно очевидно, что, допустим, тот же танк Т-90М, "Прорыв" – это наш самый новый танк. Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса. Он маневренный, быстрый и реально очень хорошо работает".
О значении ядерного превосходства для России
"Я вам скажу такую вещь: слава богу, что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее. Потому что, если бы не было этого, вот тогда бы точно разорвали на куски. А это такая компонента, которая, по сути, сохраняет страну".
О последствиях решения Международного уголовного суда
"Есть последствия, и они заключаются в том, что такого рода решения создают колоссальный негативный потенциал.
Отдельные придурки, недоумки типа министра юстиции Германии говорят: "Ну вот если он приедет, мы его арестуем". <...> Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!
Сам уголовный суд – это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран".
Об отношениях с Западом
"Отношения России и Запада — очень плохие, за всю историю они еще не были хуже. Иллюзий, что Россия быстро начнет общаться с Западом, нет, сейчас такая перспектива не просматривается".
"Запад не просто хочет видеть управляемое руководство России — им не нужна сама страна, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию. Поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?".
"Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть – в лучший мир".
О последствиях вступления Украины в НАТО
"После того, как Украина стала бы членом НАТО, она могла начать полномасштабную операцию против РФ из-за Крыма. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны. Мы этого принять не можем".
Об Украине как части России
"Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России".
Об отношениях с Китаем
"Да, Китай гораздо крупнее, чем мы, по населению и по экономике. Но у нас есть свои возможности, включая, допустим, такие, как наше постоянное членство в Совете Безопасности (вместе с Китаем тоже) или ядерный потенциал, размеры нашей страны, колоссальные запасы источников развития и так далее. То есть каждая страна здесь друг друга дополняет. Надо просто извлекать выводы из уроков истории".
"В последние годы они (отношения с Китаем – ред.) находятся на восходящей линии, и я наблюдаю за ними уже почти 25 лет. Каждый год приносит что-то новое и новое. Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций. И как сказал вчера президент нашей страны, у нас ведь действительно нет каких-либо спорных моментов. Более того, переговоры характеризуются совпадением точек зрения практически по всем вопросам".