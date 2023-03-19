https://crimea.ria.ru/20230319/putin-u-rossii-est-giperzvukovoe-oruzhie-no-v-khode-svo-ego-ne-primenyayut-1127646222.html

Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют

Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют

Армия России фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на территории Украины. В то же время, оно имеется в арсенале Вооруженных Сил... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T17:13

2023-03-19T17:13

2023-03-19T17:13

россия

владимир путин (политик)

оружие

вооруженные силы россии

армия и флот

безопасность

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сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Армия России фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на территории Украины. В то же время, оно имеется в арсенале Вооруженных Сил наряду с другими современными системами вооружения. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", пишет РИА Новости.Отвечая на вопросы журналиста о целесообразности начала спецоперации по защите населения Донбасса уже в 2014 году, президент ответил, что этот вопрос касается готовности нашей страны к более серьезным действиям, чем в Крыму во время Крымской весны. Надо было обеспечить продовольственную безопасность, импортозамещение, укрепить финансовую систему и озаботится разработкой современных видов вооружения.Владимир Путин обозначил, что в настоящее время, несмотря на ожидания противника, российская экономика не рухнула, финансовые учреждения наращивают возможности. Однако, по его мысли, очень трудно сказать, что было бы в 2014 году.Первые заявления о наличии гиперзвукового оружия в России российский лидер сделал еще в 2018 году. Тогда в послании Федеральному собранию он рассказал об имеющихся в стране комплексах "Авангард" и "Кинжал", позже также заговорили о разработках крылатой ракеты "Циркон". По данным президента, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииPatriot не поможет Украине – признание Белого домаРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит

https://crimea.ria.ru/20211221/shoygu-armiya-rf--mirovoy-lider-po-osnaschennosti-sovremennym-oruzhiem-1121811531.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), оружие, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, новости, сво