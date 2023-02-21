https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-priostanovila-uchastie-v-dogovore-o-snv-chto-eto-znachit-1127133573.html
Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит
Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит
Россия проявляет готовность равнозначно ответить на любую эскалацию со стороны США и стран НАТО и эта позиция может ускорить решение задач спецоперации. Такое... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T16:38
2023-02-21T16:38
2023-02-21T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Россия проявляет готовность равнозначно ответить на любую эскалацию со стороны США и стран НАТО и эта позиция может ускорить решение задач спецоперации. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя РИА Новости Крым приостановку участия РФ в договоре об СНВ.Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него. Что такое договор об СНВ"В рамках этого договора СНВ-3 Россия и США ограничивают ядерные боезаряды с каждой стороны до 1550, а также число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщика — до 700. Приостанавливая свое участие в договоре, Россия может выйти за пределы этого ограничения и зарядить больше боезарядов, иметь в готовности больше атомных подводных лодок и так далее", - поясняет Хроленко."Россия просматривает такую ситуацию, когда появится договор СНВ-4, уже с участием остальных стран НАТО. Ядерные заряды имеют Франция, Британия, но они в этом договоре не участвуют - это же не справедливо. Но главная причина в антироссийской истерии. Россию призывают соблюдать все нормы, а сами плюют на все законы, ограничения и договоры. Поэтому РФ приостановила участие и может к нему вернуться, если США вернутся в добрососедству на этой планете".Ждать ли ядерной войны"Там была интересная оговорка, что если США начнут для устрашения проводить ядерные испытания, Россия тоже ответит. Я догадываюсь чем: мы могли бы провести убедительные испытания новой ядерной торпеды "Посейдон". Это реальный ядерный заряд, возможно, он будет ослабленный, чтобы не смыть территорию, где он будет испытываться, но показать эффективность. Где будет эта территория - да мало ли на планете безлюдных островов. Но это точно не будет какой-то подземный заряд, а что-то очень заметное на поверхности Земли", - продолжает эксперт.Он подчеркивает: такой сценарий возможен только, если Штаты пойдут в этом направлении первыми. Таким образом, Россия подчеркивает серьезность намерений:Ускорить решение задач СВО"Позиция России состоит в том, чтобы как можно быстрее решить украинский вопрос. Для этого надо показать, что все усилия Запада бесполезны. Потому что наша страна лидирует в области оружейных технологий. Это у России имеется "Посейдон" и гиперзвуковые ракеты. Ни у одной страны мира ничего подобного нет", - напоминает собеседник агентства.Этот ядерный потенциал на фоне отказа от ограничений, оговоренных договором СНВ, по мнению эксперта, остудит коллективный Запад, который уже сейчас снижает объемы военной помощи киевскому режиму."Это скорее приведет к более быстрому завершению украинского конфликта. Если вы заметили, киевский визит Байдена был обставлен шумно, но в денежном выражении совершенно не серьезно. Если раньше шли пакеты помощи по 2 млрд, то в день визита Байден обозначил военную помощь в 450 млн долларов. Поддержка уже снижается. И ранее вот эти сборища натовских министров обороны показали страх Запада перед потенциалом РФ. Теперь им станет еще очевиднее исчерпание оружейных арсеналов и то, что они не тянут этот конфликт".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – ПутинПутин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружияПутин назвал главную цель Запада
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
послание федеральному собранию, россия, мнения, новости, армия и флот, сша, министерство обороны рф, владимир путин (политик), александр хроленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Россия проявляет готовность равнозначно ответить на любую эскалацию со стороны США и стран НАТО и эта позиция может ускорить решение задач спецоперации. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя РИА Новости Крым приостановку участия РФ в договоре об СНВ.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него.
Что такое договор об СНВ
"В рамках этого договора СНВ-3 Россия и США ограничивают ядерные боезаряды с каждой стороны до 1550, а также число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщика — до 700. Приостанавливая свое участие в договоре, Россия может выйти за пределы этого ограничения и зарядить больше боезарядов, иметь в готовности больше атомных подводных лодок и так далее", - поясняет Хроленко.
Одним из мотивов приостановки российского участия в договоре обозначен неучтенный ядерный потенциал других стран НАТО.
"Россия просматривает такую ситуацию, когда появится договор СНВ-4, уже с участием остальных стран НАТО. Ядерные заряды имеют Франция, Британия, но они в этом договоре не участвуют - это же не справедливо. Но главная причина в антироссийской истерии. Россию призывают соблюдать все нормы, а сами плюют на все законы, ограничения и договоры. Поэтому РФ приостановила участие и может к нему вернуться, если США вернутся в добрососедству на этой планете".
Ждать ли ядерной войны
"Там была интересная оговорка, что если США начнут для устрашения проводить ядерные испытания, Россия тоже ответит. Я догадываюсь чем: мы могли бы провести убедительные испытания новой ядерной торпеды "Посейдон". Это реальный ядерный заряд, возможно, он будет ослабленный, чтобы не смыть территорию, где он будет испытываться, но показать эффективность. Где будет эта территория - да мало ли на планете безлюдных островов. Но это точно не будет какой-то подземный заряд, а что-то очень заметное на поверхности Земли", - продолжает эксперт.
Он подчеркивает: такой сценарий возможен только, если Штаты пойдут в этом направлении первыми. Таким образом, Россия подчеркивает серьезность намерений:
"Путин никогда ничего не говорит просто так. Всем этим обозначена позиция России не уступать, и этим показано, что на всякий новый виток эскалации РФ ответит встречной эскалацией. Для этого у нее есть все инструменты и технологическое превосходство в области обычных и ядерных вооружений. И если кому-то захочется помахать ядерным оружием, Россия тоже может помахать - тогда мало не покажется. Но я не думаю, что в США найдутся такие горячие головы, которые санкционируют ядерный конфликт".
Ускорить решение задач СВО
"Позиция России состоит в том, чтобы как можно быстрее решить украинский вопрос. Для этого надо показать, что все усилия Запада бесполезны. Потому что наша страна лидирует в области оружейных технологий. Это у России имеется "Посейдон" и гиперзвуковые ракеты. Ни у одной страны мира ничего подобного нет", - напоминает собеседник агентства.
Этот ядерный потенциал на фоне отказа от ограничений, оговоренных договором СНВ, по мнению эксперта, остудит коллективный Запад, который уже сейчас снижает объемы военной помощи киевскому режиму.
"Это скорее приведет к более быстрому завершению украинского конфликта. Если вы заметили, киевский визит Байдена был обставлен шумно, но в денежном выражении совершенно не серьезно. Если раньше шли пакеты помощи по 2 млрд, то в день визита Байден обозначил военную помощь в 450 млн долларов. Поддержка уже снижается. И ранее вот эти сборища натовских министров обороны показали страх Запада перед потенциалом РФ. Теперь им станет еще очевиднее исчерпание оружейных арсеналов и то, что они не тянут этот конфликт".
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