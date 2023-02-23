https://crimea.ria.ru/20230223/sarmaty-kinzhaly-i-tsirkony-putin-otsenil-oboronosposobnost-rossii-1127159314.html

"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России

"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России - РИА Новости Крым, 23.02.2023

"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России

Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T09:51

2023-02-23T09:51

2023-02-23T09:51

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

день защитника отечества

оружие

сво

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/15/1123605028_0:19:1860:1065_1920x0_80_0_0_02de605c1b0f0d80601d7d4b75444736.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Армия и флотКак отметил российский лидер, современные и эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития.И добавил, что "прочная основа здесь – солдаты, сержанты и офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой".Новая техника для Вооруженных силРоссийские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие Вооруженных сил и продолжат насыщать войска передовой техникой, подчеркнул президент."Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", - отметил он.Укрепление ядерной триадыРоссия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, добавил глава государства.Кроме того, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера."С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", - подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, россия, день защитника отечества, оружие, сво, безопасность