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"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России
"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России - РИА Новости Крым, 23.02.2023
"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России
Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T09:51
2023-02-23T09:51
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
день защитника отечества
оружие
сво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Армия и флотКак отметил российский лидер, современные и эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития.И добавил, что "прочная основа здесь – солдаты, сержанты и офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой".Новая техника для Вооруженных силРоссийские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие Вооруженных сил и продолжат насыщать войска передовой техникой, подчеркнул президент."Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", - отметил он.Укрепление ядерной триадыРоссия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, добавил глава государства.Кроме того, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера."С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", - подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВАрмия России получит больше вооружения для СВО - заявление МедведеваПутин провел тренировку стратегических сил сдерживания
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, россия, день защитника отечества, оружие, сво, безопасность
"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России

Путин анонсировал развертывание "Сармата" и массовые поставки "Циркона"

09:51 23.02.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, приоритетное внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Армия и флот

Как отметил российский лидер, современные и эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития.

"И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

И добавил, что "прочная основа здесь – солдаты, сержанты и офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой".

Новая техника для Вооруженных сил

Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие Вооруженных сил и продолжат насыщать войска передовой техникой, подчеркнул президент.
"Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", - отметил он.

Укрепление ядерной триады

Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады, добавил глава государства.
"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - проинформировал Путин.
Кроме того, в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера.
"С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", - подытожил он.
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Владимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииРоссияДень защитника ОтечестваОружиеСВОБезопасность
 
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