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Путин поздравил защитников Отечества с праздником - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Путин поздравил защитников Отечества с праздником
Путин поздравил защитников Отечества с праздником - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Путин поздравил защитников Отечества с праздником
День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T09:20
2023-02-23T09:20
владимир путин (политик)
общество
день защитника отечества
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 23 февраля.Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что они своей смелостью и храбростью разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины."Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов", - подчеркнул президент.Отдельно глава государства отметил героизм участников специальной военной операции, которые сегодня встали на защиту страны и ее жителей."Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - подытожил глава государства.
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владимир путин (политик), общество, день защитника отечества, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, россия
Путин поздравил защитников Отечества с праздником

Путин поздравил ветеранов и участников спецоперации с Днем защитника Отечества

09:20 23.02.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества
Президент РФ В. Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 23 февраля.
"Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия. Так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородино и в победном мае 1945 года", - сказал глава государства.
Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что они своей смелостью и храбростью разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины.
"Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов", - подчеркнул президент.
Отдельно глава государства отметил героизм участников специальной военной операции, которые сегодня встали на защиту страны и ее жителей.
"Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - подытожил глава государства.
Владимир Путин (политик)ОбществоДень защитника ОтечестваАрмия и флотВооруженные силы РоссииСВОРоссия
 
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