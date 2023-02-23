https://crimea.ria.ru/20230223/putin-pozdravil-zaschitnikov-otechestva-s-prazdnikom-1127158157.html
Путин поздравил защитников Отечества с праздником
Путин поздравил защитников Отечества с праздником - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Путин поздравил защитников Отечества с праздником
День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T09:20
2023-02-23T09:20
2023-02-23T09:20
владимир путин (политик)
общество
день защитника отечества
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127158263_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e2f5e01b8277b1da2a9daf6f145f3189.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 23 февраля.Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что они своей смелостью и храбростью разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины."Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов", - подчеркнул президент.Отдельно глава государства отметил героизм участников специальной военной операции, которые сегодня встали на защиту страны и ее жителей."Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - подытожил глава государства.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127158263_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6d18129510d7fad4fec95ed8cc41ee79.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), общество, день защитника отечества, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, россия
Путин поздравил защитников Отечества с праздником
Путин поздравил ветеранов и участников спецоперации с Днем защитника Отечества
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 23 февраля.
"Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия. Так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородино и в победном мае 1945 года", - сказал глава государства.
Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что они своей смелостью и храбростью разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины.
"Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов", - подчеркнул президент.
Отдельно глава государства отметил героизм участников специальной военной операции, которые сегодня встали на защиту страны и ее жителей.
"Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - подытожил глава государства.