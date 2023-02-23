https://crimea.ria.ru/20230223/putin-pozdravil-zaschitnikov-otechestva-s-prazdnikom-1127158157.html

Путин поздравил защитников Отечества с праздником

Путин поздравил защитников Отечества с праздником - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Путин поздравил защитников Отечества с праздником

День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T09:20

2023-02-23T09:20

2023-02-23T09:20

владимир путин (политик)

общество

день защитника отечества

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. День защитника Отечества – всенародный праздник, который символизирует героическую историю России и воплощает глубокую признательность всем, кто сражался за родную землю и свой народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении по случаю 23 февраля.Президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, отметив, что они своей смелостью и храбростью разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины."Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов", - подчеркнул президент.Отдельно глава государства отметил героизм участников специальной военной операции, которые сегодня встали на защиту страны и ее жителей."Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически", - подытожил глава государства.

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, день защитника отечества, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, россия