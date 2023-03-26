https://crimea.ria.ru/20230326/gruppa-vagner-zanyala-zavod-azom-v-artemovske-1127774396.html

Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске

Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске

Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T09:35

2023-03-26T09:35

2023-03-26T09:35

чвк "вагнер"

артемовск

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

владимир зеленский (президент украины)

новости

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль Артемовский завод обработки металлов. Об этом сообщает РИА Новости.В цехах предприятия располагается несколько бомбоубежищ, где можно укрыться от артиллерийских обстрелов, но бойцы "Вагнера" все равно застали ВСУ врасплох."Вагнеровцы" уничтожили несколько военнослужащих ВСУ и взяли в плен одного из украинских военных.Ожесточенные бои идут в районе Артемовска уже более полугода. По словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы сейчас находится примерно 70 процентов территории города.Не способны на контрнаступлениеРанее украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури" рассказал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения.Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, попытки коллективного Запада "подтолкнуть" Украину к началу контрнаступления связаны с желанием оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. В то же время он не видит перспектив для ВСУ перехватить инициативу в Донбассе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.Потери Украины в ходе специальной военной операции уже превысили 100 тысяч военных.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер" Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление

артемовск

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чвк "вагнер", артемовск, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, владимир зеленский (президент украины), новости, донецкая народная республика (днр)