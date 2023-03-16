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Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИ
Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИ - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИ
Потери Украины в ходе специальной военной операции уже превысили 100 тысяч военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T10:49
2023-03-16T10:49
2023-03-16T10:49
украина
всу (вооруженные силы украины)
артемовск
сво
новости
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Потери Украины в ходе специальной военной операции уже превысили 100 тысяч военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.По данным газеты, "многие из этих потерь происходят в Бахмуте (Артемовск - ред.)".При этом украинские медики столкнулись с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась, пишет газета Times. В свою очередь, на Западе признали большие потери Украины по всей линии фронта, добавляет газета Financial Times.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце прошлого года заявила, о "100 тысячах (погибших – ред.) военных". Позднее этот абзац был полностью удален из ее видеозаявления.Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в свою очередь заявил, что подобную информацию должен сообщать только президент и министр обороны Украины.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили 575 боевиков ВСУ – ход спецоперации Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, всу (вооруженные силы украины), артемовск, сво, новости, владимир зеленский (президент украины)
Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИ
СМИ: Украина в ходе СВО уже потеряла более ста тысяч военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Потери Украины в ходе специальной военной операции уже превысили 100 тысяч военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли <…> (за год вооруженного конфликта — ред.), включая самых опытных солдат", — отмечает издание.
По данным газеты, "многие из этих потерь происходят в Бахмуте (Артемовск - ред.)".
При этом украинские медики столкнулись с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась, пишет газета Times. В свою очередь, на Западе признали большие потери Украины по всей линии фронта, добавляет газета Financial Times.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце прошлого года заявила, о "100 тысячах (погибших – ред.) военных". Позднее этот абзац был полностью удален из ее видеозаявления.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в свою очередь заявил, что подобную информацию должен сообщать только президент и министр обороны Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило
, что за последние сутки
российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника.
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