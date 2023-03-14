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Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск
Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести контрудар под Артемовском в ближайшие семь-десять дней, поскольку в скором времени в таком ударе... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T20:38
2023-03-14T20:38
борис рожин
артемовск
донецкая народная республика (днр)
мнения
политика
украина
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести контрудар под Артемовском в ближайшие семь-десять дней, поскольку в скором времени в таком ударе попросту не будет смысла. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.По мнению Рожина, максимум, чего могут добиться украинские войска в результате такого контрудара – оттеснить одну из "клешней", охватывающих город с севера и юга, чтобы разблокировать дороги и продлить возможность сопротивления ВСУ в западной части города."Они (украинские военные – ред.) не первую неделю предпринимают подобные атаки, которые дают, может быть, какие-то небольшие тактические выгоды, но оперативно ничего не меняют, поскольку недостаточно сил используется. Сейчас они перебрасывают дополнительный резерв, чтобы попытаться более серьезно ударить, оттеснить наши войска и добиться для себя стабилизации под Артемовском", - добавил аналитик.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было решено продолжать удерживать Артемовск.По данным представителей руководства ДНР и военных специалистов, ВСУ готовятся контратаковать на данном участке силами десяти ударных бригад.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в ДонбассеГенсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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борис рожин, артемовск, донецкая народная республика (днр), мнения, политика, украина, сво, всу (вооруженные силы украины)
Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск

Эксперт Рожин: ВСУ могут попытаться контратаковать под Артемовском в ближайшие 7-10 дней

20:38 14.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести контрудар под Артемовском в ближайшие семь-десять дней, поскольку в скором времени в таком ударе попросту не будет смысла. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.
"Ситуация для (ВСУ – ред.) них критичная, поэтому если они хотят ударить, им надо торопиться, потому что в скором времени такой удар вообще потеряет оперативный смысл. В течение семи-десяти дней возможен какой-то удар на Артемовском направлении", – сказал специалист в интервью "Sputnik на русском".
По мнению Рожина, максимум, чего могут добиться украинские войска в результате такого контрудара – оттеснить одну из "клешней", охватывающих город с севера и юга, чтобы разблокировать дороги и продлить возможность сопротивления ВСУ в западной части города.
"Они (украинские военные – ред.) не первую неделю предпринимают подобные атаки, которые дают, может быть, какие-то небольшие тактические выгоды, но оперативно ничего не меняют, поскольку недостаточно сил используется. Сейчас они перебрасывают дополнительный резерв, чтобы попытаться более серьезно ударить, оттеснить наши войска и добиться для себя стабилизации под Артемовском", - добавил аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было решено продолжать удерживать Артемовск.
По данным представителей руководства ДНР и военных специалистов, ВСУ готовятся контратаковать на данном участке силами десяти ударных бригад.
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Борис РожинАртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)МненияПолитикаУкраинаСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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