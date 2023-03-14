https://crimea.ria.ru/20230314/voennyy-ekspert-otsenil-perspektivy-vsu-deblokirovat-artemovsk-1127540855.html

Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск

Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Военный эксперт оценил перспективы ВСУ деблокировать Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести контрудар под Артемовском в ближайшие семь-десять дней, поскольку в скором времени в таком ударе... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T20:38

2023-03-14T20:38

2023-03-14T20:38

борис рожин

артемовск

донецкая народная республика (днр)

мнения

политика

украина

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести контрудар под Артемовском в ближайшие семь-десять дней, поскольку в скором времени в таком ударе попросту не будет смысла. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.По мнению Рожина, максимум, чего могут добиться украинские войска в результате такого контрудара – оттеснить одну из "клешней", охватывающих город с севера и юга, чтобы разблокировать дороги и продлить возможность сопротивления ВСУ в западной части города."Они (украинские военные – ред.) не первую неделю предпринимают подобные атаки, которые дают, может быть, какие-то небольшие тактические выгоды, но оперативно ничего не меняют, поскольку недостаточно сил используется. Сейчас они перебрасывают дополнительный резерв, чтобы попытаться более серьезно ударить, оттеснить наши войска и добиться для себя стабилизации под Артемовском", - добавил аналитик.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было решено продолжать удерживать Артемовск.По данным представителей руководства ДНР и военных специалистов, ВСУ готовятся контратаковать на данном участке силами десяти ударных бригад.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в ДонбассеГенсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни

артемовск

донецкая народная республика (днр)

украина

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борис рожин, артемовск, донецкая народная республика (днр), мнения, политика, украина, сво, всу (вооруженные силы украины)