https://crimea.ria.ru/20230309/pushilin-otsenil-perspektivy-vsu-perelomit-situatsiyu-v-donbasse-1127430889.html

Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе

Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет необходимых ресурсов, чтобы перехватить инициативу боевых действий в Донецкой Народной Республике. Такое... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T13:52

2023-03-09T13:52

2023-03-09T13:54

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

артемовск

денис пушилин

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет необходимых ресурсов, чтобы перехватить инициативу боевых действий в Донецкой Народной Республике. Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин также сообщил, что украинские подразделения предприняли попытку контратаки в Артемовске, она была отражена."Восточная часть (города) уже находится под нашим контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, продолжает подпитываться дополнительными резервами и даже на одном из участков пытался достаточно дерзко контратаковать. Ничего не получилось", – добавил врио главы ДНР.Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска.По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни город полностью перейдет под контроль России, но это, по его словам, не будет означать "поворотного момента" в конфликте.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу объяснил значение освобождения АртемовскаНовый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230308/nastuplenie-armii-rossii-v-donbasse-unichtozheny-okolo-500-boevikov-vsu-1127415335.html

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, артемовск, денис пушилин, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости