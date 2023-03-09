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Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе
Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет необходимых ресурсов, чтобы перехватить инициативу боевых действий в Донецкой Народной Республике. Такое... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T13:52
2023-03-09T13:54
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
артемовск
денис пушилин
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет необходимых ресурсов, чтобы перехватить инициативу боевых действий в Донецкой Народной Республике. Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин.Пушилин также сообщил, что украинские подразделения предприняли попытку контратаки в Артемовске, она была отражена."Восточная часть (города) уже находится под нашим контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, продолжает подпитываться дополнительными резервами и даже на одном из участков пытался достаточно дерзко контратаковать. Ничего не получилось", – добавил врио главы ДНР.Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска.По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни город полностью перейдет под контроль России, но это, по его словам, не будет означать "поворотного момента" в конфликте.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу объяснил значение освобождения АртемовскаНовый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230308/nastuplenie-armii-rossii-v-donbasse-unichtozheny-okolo-500-boevikov-vsu-1127415335.html
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, артемовск, денис пушилин, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Пушилин оценил перспективы ВСУ переломить ситуацию в Донбассе

Пушилин не видит перспектив для ВСУ перехватить инициативу в Донбассе

13:52 09.03.2023 (обновлено: 13:54 09.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет необходимых ресурсов, чтобы перехватить инициативу боевых действий в Донецкой Народной Республике. Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Каких-то таких серьезных сил, которые могли бы переломить ситуацию или перехватить инициативу, мы не фиксируем. Инициатива по-прежнему у наших подразделений. От провокационных действий с их стороны мы не застрахованы, но чтобы переход в контрнаступление, я лично не вижу этого", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Пушилин также сообщил, что украинские подразделения предприняли попытку контратаки в Артемовске, она была отражена.
"Восточная часть (города) уже находится под нашим контролем, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, продолжает подпитываться дополнительными резервами и даже на одном из участков пытался достаточно дерзко контратаковать. Ничего не получилось", – добавил врио главы ДНР.
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По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что в ближайшие дни город полностью перейдет под контроль России, но это, по его словам, не будет означать "поворотного момента" в конфликте.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииАртемовскДенис ПушилинСВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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