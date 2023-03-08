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Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска
Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска
Вся восточная часть Артемовска Донецкой Народной Республики на данный момент находится под контролем российских сил, сообщил предприниматель Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T11:47
2023-03-08T11:47
чвк "вагнер"
артемовск
донецкая народная республика (днр)
сво
россия
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вся восточная часть Артемовска Донецкой Народной Республики на данный момент находится под контролем российских сил, сообщил предприниматель Евгений Пригожин.Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери украинских войск за февральНовый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУФормированиям ВСУ приказано покинуть Артемовск
https://crimea.ria.ru/20230214/v-belom-dome-otsenili-posledstviya-otstupleniya-vsu-iz-artemovska-1126980288.html
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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чвк "вагнер", артемовск, донецкая народная республика (днр), сво, россия, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот
Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска

Пригожин: подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют всю восточную часть Артемовска

11:47 08.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вся восточная часть Артемовска Донецкой Народной Республики на данный момент находится под контролем российских сил, сообщил предприниматель Евгений Пригожин.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артемовска. Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер", – приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. По его словам, небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам. При этом Гагин не исключил, что ВСУ могут совершить попытку прорыва в город с целью его удержания. По информации Гагина, в Артемовске блокированы порядка 10 тысяч украинских военных.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
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ЧВК "Вагнер"АртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)СВОРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаАрмия и флот
 
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