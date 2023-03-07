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Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль
Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T13:02
2023-03-07T13:02
2023-03-07T13:04
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
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новости
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вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.По его словам, в этой связи "удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам".Шойгу отметил, что для российских войск приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.Он констатировал, что Запад с целью "сломить Россию силой оружия" наращивает поставки вооружений Украине, но это не приводит к успехам ВСУ на поле боя.Глава Минобороны заверил, что Вооруженные силы России продолжат выполнять задачи в рамках спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине
Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль
Сергей Шойгу: за февраль украинские войска потеряли более 11 тысяч человек
13:02 07.03.2023 (обновлено: 13:04 07.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
По его словам, в этой связи "удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам".
Шойгу отметил, что для российских войск приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.
Он констатировал, что Запад с целью "сломить Россию силой оружия" наращивает поставки вооружений Украине, но это не приводит к успехам ВСУ на поле боя.
Глава Минобороны заверил, что Вооруженные силы России продолжат выполнять задачи в рамках спецоперации.
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