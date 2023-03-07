https://crimea.ria.ru/20230307/shoygu-ozvuchil-poteri-ukrainskikh-voysk-za-fevral-1127388344.html

Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль

Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Шойгу озвучил потери украинских войск за февраль

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T13:02

2023-03-07T13:02

2023-03-07T13:04

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

украина

вооруженные силы россии

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и превысили 11 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.По его словам, в этой связи "удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам".Шойгу отметил, что для российских войск приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.Он констатировал, что Запад с целью "сломить Россию силой оружия" наращивает поставки вооружений Украине, но это не приводит к успехам ВСУ на поле боя.Глава Минобороны заверил, что Вооруженные силы России продолжат выполнять задачи в рамках спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПаника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230304/shoygu-proinspektiroval-rossiyskie-voyska-v-zone-svo-i-vruchil-nagrady-1127341350.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине