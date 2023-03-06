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Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ
Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ
Артемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором на данный момент оказались порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T14:30
2023-03-06T14:30
сво
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
ян гагин
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Артемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором на данный момент оказались порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных ВСУ прорваться с боями из самого Артемовска.Говоря о потерях украинской армии в Артемовске и до этого – в Соледаре, советник врио главы ДНР оценил их в "десятки тысяч человек".Из-за таких катастрофических потерь ВСУ вряд ли способны провести серьезное контрнаступление на каком-либо участке фронта, считает Гагин."Есть попытки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) провести какие-то акции, но все они купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины – просто некем его вести", - добавил он.Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и АвдеевкиФормированиям ВСУ приказано покинуть АртемовскКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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сво, артемовск, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), ян гагин, вооруженные силы россии, армия и флот
Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ

Советник Пушилина Гагин: порядка 10 тысяч бойцов ВСУ попали в котел в Артемовске

14:30 06.03.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области.
Боец в районе Артемовска (Бахмута) в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Артемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором на данный момент оказались порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
"Под контролем (российских сил) практически все. Это, можно сказать, практически новый котел, который можно сравнить с дебальцевским и другими котлами, которые были ранее, в которых "варились" ВСУ. Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон – это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных ВСУ прорваться с боями из самого Артемовска.
Говоря о потерях украинской армии в Артемовске и до этого – в Соледаре, советник врио главы ДНР оценил их в "десятки тысяч человек".
Из-за таких катастрофических потерь ВСУ вряд ли способны провести серьезное контрнаступление на каком-либо участке фронта, считает Гагин.
"Есть попытки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) провести какие-то акции, но все они купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины – просто некем его вести", - добавил он.
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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
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СВОАртемовскВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ян ГагинВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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