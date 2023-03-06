https://crimea.ria.ru/20230306/novyy-kotel-nazvano-kolichestvo-okruzhennykh-v-artemovske-boevikov-vsu-1127371388.html

Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ

Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Новый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУ

Артемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором на данный момент оказались порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T14:30

2023-03-06T14:30

2023-03-06T14:30

сво

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

ян гагин

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Артемовск превратился в новый котел для ВСУ, в котором на данный момент оказались порядка 10 тысяч украинских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.Он не исключил, что украинские формирования предпримут попытки прорваться в город, чтобы доставить боеприпасы находящейся там группировке. Кроме того, возможны попытки военных ВСУ прорваться с боями из самого Артемовска.Говоря о потерях украинской армии в Артемовске и до этого – в Соледаре, советник врио главы ДНР оценил их в "десятки тысяч человек".Из-за таких катастрофических потерь ВСУ вряд ли способны провести серьезное контрнаступление на каком-либо участке фронта, считает Гагин."Есть попытки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) провести какие-то акции, но все они купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины – просто некем его вести", - добавил он.Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и АвдеевкиФормированиям ВСУ приказано покинуть АртемовскКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230225/zachem-vsu-vzorvali-dambu-v-artemovske-1127201285.html

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, артемовск, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), ян гагин, вооруженные силы россии, армия и флот