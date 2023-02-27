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Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьнки. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T12:57
2023-02-27T13:06
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
артемовск
авдеевка
чвк "вагнер"
всу (вооруженные силы украины)
угледар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьнки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Выход на Хромов и Богдановку"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции &lt;…&gt;. Бойцы ЧВК "Вагнер" освободили населенные пункты Ягодное, Берховка. Это позволило уже выйти к последующим населенным пунктам, тоже достаточно важным – это и Хромов, и Богдановка, что в дальнейшем, конечно же, складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В то же время, по его словам, украинские формирования возводят укрепления в Часов Яре и близлежащих населенных пунктах. Стройматериалы для укрепления их позиций регулярно подвозятся из Славянска и Краматорска. Перед российскими подразделениями стоит задача перекрыть все пути снабжения, "в этом плане работа проводится достаточно успешно", отметил врио главы ДНР.Ситуация в Угледаре и МарьнкеВ боях за Авдеевку также наблюдаются определенные успехи, рассказал он. Так, подразделения 1-го армейского корпуса продвигаются и улучшают позиции.На направлении Угледара продолжается позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, но российские подразделения в сложных условиях, но достаточно успешно выдерживают контратаки и при первой возможности стараются улучшить свои позиции, уточнил врио главы республики."По Марьинке также мы видим улучшения. Продвигаются наши подразделения. Конечно, упорство противника, с учетом перебрасываемых резервов, затянуло освобождение Марьнки. Противник понимает все риски и угрозы которые несет в себе освобождение этого населенного пункта", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войскамиМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ АртемовскаРоссийские силы заняли основные высоты в районе Артемовска
донецкая народная республика (днр)
артемовск
авдеевка
угледар
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), артемовск, авдеевка, чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), угледар
Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки

Пушилин: складываются удачные обстоятельства для окружения противника в Артемовске

12:57 27.02.2023 (обновлено: 13:06 27.02.2023)
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьнки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Выход на Хромов и Богдановку

"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции <…>. Бойцы ЧВК "Вагнер" освободили населенные пункты Ягодное, Берховка. Это позволило уже выйти к последующим населенным пунктам, тоже достаточно важным – это и Хромов, и Богдановка, что в дальнейшем, конечно же, складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
В то же время, по его словам, украинские формирования возводят укрепления в Часов Яре и близлежащих населенных пунктах. Стройматериалы для укрепления их позиций регулярно подвозятся из Славянска и Краматорска. Перед российскими подразделениями стоит задача перекрыть все пути снабжения, "в этом плане работа проводится достаточно успешно", отметил врио главы ДНР.

Ситуация в Угледаре и Марьнке

В боях за Авдеевку также наблюдаются определенные успехи, рассказал он. Так, подразделения 1-го армейского корпуса продвигаются и улучшают позиции.
"Пока рано говорить о населенных пунктах, тем не менее, существенное улучшение мы зафиксировали", - констатировал Пушилин.
На направлении Угледара продолжается позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, но российские подразделения в сложных условиях, но достаточно успешно выдерживают контратаки и при первой возможности стараются улучшить свои позиции, уточнил врио главы республики.
"По Марьинке также мы видим улучшения. Продвигаются наши подразделения. Конечно, упорство противника, с учетом перебрасываемых резервов, затянуло освобождение Марьнки. Противник понимает все риски и угрозы которые несет в себе освобождение этого населенного пункта", - добавил он.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)АртемовскАвдеевкаЧВК "Вагнер"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Угледар
 
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