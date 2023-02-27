https://crimea.ria.ru/20230227/pushilin-rasskazal-ob-uspekhakh-v-osvobozhdenii-artemovska-i-avdeevki-1127225503.html

Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки

Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки

Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьнки. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T12:57

2023-02-27T12:57

2023-02-27T13:06

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

артемовск

авдеевка

чвк "вагнер"

всу (вооруженные силы украины)

угледар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" добились определенных успехов в боях за освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьнки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Выход на Хромов и Богдановку"За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции <…>. Бойцы ЧВК "Вагнер" освободили населенные пункты Ягодное, Берховка. Это позволило уже выйти к последующим населенным пунктам, тоже достаточно важным – это и Хромов, и Богдановка, что в дальнейшем, конечно же, складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В то же время, по его словам, украинские формирования возводят укрепления в Часов Яре и близлежащих населенных пунктах. Стройматериалы для укрепления их позиций регулярно подвозятся из Славянска и Краматорска. Перед российскими подразделениями стоит задача перекрыть все пути снабжения, "в этом плане работа проводится достаточно успешно", отметил врио главы ДНР.Ситуация в Угледаре и МарьнкеВ боях за Авдеевку также наблюдаются определенные успехи, рассказал он. Так, подразделения 1-го армейского корпуса продвигаются и улучшают позиции.На направлении Угледара продолжается позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, но российские подразделения в сложных условиях, но достаточно успешно выдерживают контратаки и при первой возможности стараются улучшить свои позиции, уточнил врио главы республики."По Марьинке также мы видим улучшения. Продвигаются наши подразделения. Конечно, упорство противника, с учетом перебрасываемых резервов, затянуло освобождение Марьнки. Противник понимает все риски и угрозы которые несет в себе освобождение этого населенного пункта", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Берховка в ДНР полностью контролируется российскими войскамиМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ АртемовскаРоссийские силы заняли основные высоты в районе Артемовска

донецкая народная республика (днр)

артемовск

авдеевка

угледар

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), артемовск, авдеевка, чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), угледар