https://crimea.ria.ru/20230216/rossiyskie-sily-zanyali-osnovnye-vysoty-v-rayone-artemovska-1127013111.html

Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска

Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска

Российские подразделения заняли ключевые высоты в окрестностях Артемовска, серьезно сковав возможности украинских войск подвозить в город подкрепление и... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:01

2023-02-16T11:01

2023-02-16T11:06

артемовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения заняли ключевые высоты в окрестностях Артемовска, серьезно сковав возможности украинских войск подвозить в город подкрепление и боеприпасы. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.Потери исчисляются десятками тысяч"Основные успехи у нас под Артемовском <…>. Наши ребята "оседлали" основные высоты, и теперь у них (украинских войск – ред.) фактически остался один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Life".По его словам, в боях за город участвует очень много иностранных наемников, а также подразделений ВСУ, приехавших из западных областей страны.Кимаковский отметил, что противник не собирается оставлять Артемовск, несмотря на колоссальные потери, которые, по предварительным оценкам, составляют уже "десятки тысяч человек"."Они (украинские власти – ред.) фактически хоронят свою армию под Артемовском", - констатировал советник врио главы ДНР.Он также добавил, что российские силы в свою очередь стараются минимизировать потери, избегая лобового штурма позиций противника и пытаясь взять город в кольцо. В этой части очень серьезных успехов удалось добиться на севере Артемовска, со стороны Соледара.Стратегическое значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.По его словам, именно поэтому киевский режим требует, чтобы Артемовск обороняли "до последнего украинца", используя гитлеровскую тактику "городов-крепостей".В настоящий момент за освобождение Артемовска идут ожесточенные бои. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские военные. По его словам, на данный момент перерезаны три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение украинской группировки.Также украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – экспертВ Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из АртемовскаПушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском

https://crimea.ria.ru/20230206/chto-seychas-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-1126807366.html

https://crimea.ria.ru/20230206/pushilin-kiev-primenyal-khimoruzhie-pod-artemovskom-i-ugledarskom-1126806170.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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