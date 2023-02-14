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В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска
В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска - РИА Новости Крым, 14.02.2023
В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска
Отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T20:24
2023-02-14T20:24
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.Представитель Белого дома также заверил, что окончательное решение по поводу отхода из Артемовска принимает Киев, без указки из Вашингтона."Они (украинское командование – ред.) решают, какие операции проводить. Мы не говорим им, что делать, а что не делать &lt;…&gt;. Я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет (Артемовск) или нет", - добавил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об ожесточенных боях под АртемовскомРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРВ Крыму заявили о неизбежном развале Украины
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сша, джон кирби, сво, украина, артемовск, новости, в мире
В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска

Представитель Белого дома Кирби: отход ВСУ из Артемовска не повлияет на исход конфликта

20:24 14.02.2023
 
© SAUL LOEBДжон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
© SAUL LOEB
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Русские постепенно продвигаются там (в Артемовске - ред.) в последние 24-48 часов. Я не буду давать прогнозов, но даже если Бахмут падет, это не будет иметь стратегическое значение для исхода войны", – приводит слова Кирби РИА Новости.
Представитель Белого дома также заверил, что окончательное решение по поводу отхода из Артемовска принимает Киев, без указки из Вашингтона.
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"Они (украинское командование – ред.) решают, какие операции проводить. Мы не говорим им, что делать, а что не делать <…>. Я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет (Артемовск) или нет", - добавил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
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