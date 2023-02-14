https://crimea.ria.ru/20230214/v-belom-dome-otsenili-posledstviya-otstupleniya-vsu-iz-artemovska-1126980288.html

В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска

В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска - РИА Новости Крым, 14.02.2023

В Белом доме оценили последствия отступления ВСУ из Артемовска

Отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T20:24

2023-02-14T20:24

2023-02-14T20:24

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отступление украинских военных из Артемовска (Бахмута) не окажет стратегического влияния на исход конфликта, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.Представитель Белого дома также заверил, что окончательное решение по поводу отхода из Артемовска принимает Киев, без указки из Вашингтона."Они (украинское командование – ред.) решают, какие операции проводить. Мы не говорим им, что делать, а что не делать <…>. Я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет (Артемовск) или нет", - добавил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин рассказал об ожесточенных боях под АртемовскомРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНРВ Крыму заявили о неизбежном развале Украины

https://crimea.ria.ru/20230101/takogo-stsenariya-net-v-ssha-uzhe-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-1126233583.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джон кирби, сво, украина, артемовск, новости, в мире