https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-zayavili-o-neizbezhnom-razvale-ukrainy-1126853404.html

В Крыму заявили о неизбежном развале Украины

В Крыму заявили о неизбежном развале Украины - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В Крыму заявили о неизбежном развале Украины

Нынешняя Украина из-за нацистской политики утратила право на государственность и неизбежно будет разделена на несколько новых образований. Такое мнение высказал РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T14:08

2023-02-08T14:08

2023-02-08T14:10

крым

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя Украина из-за нацистской политики утратила право на государственность и неизбежно будет разделена на несколько новых образований. Такое мнение высказал спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя прогноз экс-советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о "корейском варианте" выхода из конфликта.Позитивный сигнал для РоссииОн также указал, что вследствие этого раздела русскоязычные юго-восточные регионы Украины больше никогда не должны попасть в сферу влияния западных стран.По мнению главы Госсовета Крыма, уже сам факт наличия подобных дискуссий на Украине "является сигналом того, что ситуация у них не самая хорошая, и что Вооруженные силы России делают все правильно".При этом политик подчеркнул, что как только ситуация для киевского режима ухудшается, им "срочно начинает быть нужным мир"."Мое личное мнение – пока там эта нацистская банда, которая преступным способом захватила власть, там ничего хорошего не будет. Любое перемирие – это новый "Минск-3", чтобы опять вооружиться. Пока я не вижу фундаментальных причин для того, чтобы мы вышли к устойчивому миру, как это было на Ялтинской конференции в 1945 году", - заключил Константинов."Корейский сценарий" для УкраиныРанее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вооруженный конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы. По его мнению, Украина может "повторить сценарий двух Корей", при этом оставшаяся под контролем Киева часть страны должна получить от Запада гарантии безопасности.Политолог Марат Баширов в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что Украина по итогу будет разделена на три или четыре территории. Такой сценарий очень вероятен в ближайший год, считает аналитик.По мнению Баширова, Арестович в данном случае транслирует позицию одной из групп американской элиты, которая нацелена на достижение перемирия с Россией. Эту группу, в частности, представляют директор ЦРУ Уильям Бернс и бывший госсекретарь США Джон Керри.Читайте также на РИА Новости Крым:Просто хотелки: Медведев оценил слова о корейском сценарии для УкраиныАрестович: ВСУ в скором времени ожидают неприятности на поле бояБуданов вместо Резникова: чего ждать от смены министра обороны Украины

https://crimea.ria.ru/20230203/vlasti-kryma-otsenili-sozdanie-kievom-shturmovykh-grupp-dlya-zakhvata-regiona-1126771541.html

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крым, украина, владимир константинов, политика, государственный совет рк (госсовет), мнения, общество, новости