https://crimea.ria.ru/20230213/rossiyskie-voennye-osvobodili-krasnuyu-goru-v-dnr-1126948970.html

Российские военные освободили Красную Гору в ДНР

Российские военные освободили Красную Гору в ДНР - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Российские военные освободили Красную Гору в ДНР

Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T14:44

2023-02-13T14:44

2023-02-13T14:47

сво

наступление вс рф в донбассе

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Потери украинских войск за сутки здесь составили свыше 150 человек. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Глава Минобороны также отметил успехи Вооруженных сил в наступлении в районе Угледара и Артемовска.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиЖителей Угледара эвакуируют в Волноваху – ПушилинРоссийская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе

https://crimea.ria.ru/20230211/tseli-dostignuty-minoborony-otsenilo-itogi-massirovannogo-udara-po-ukraine-1126922774.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, наступление вс рф в донбассе, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)