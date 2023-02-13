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Российские военные освободили Красную Гору в ДНР - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
Российские военные освободили Красную Гору в ДНР - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T14:44
2023-02-13T14:47
сво
наступление вс рф в донбассе
министерство обороны рф
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армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Потери украинских войск за сутки здесь составили свыше 150 человек. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Глава Минобороны также отметил успехи Вооруженных сил в наступлении в районе Угледара и Артемовска.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиЖителей Угледара эвакуируют в Волноваху – ПушилинРоссийская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
https://crimea.ria.ru/20230211/tseli-dostignuty-minoborony-otsenilo-itogi-massirovannogo-udara-po-ukraine-1126922774.html
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Новости
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сво, наступление вс рф в донбассе, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные освободили Красную Гору в ДНР

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР

14:44 13.02.2023 (обновлено: 14:47 13.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские добровольцы штурмовых отрядов при поддержке военнослужащих ВС России освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Потери украинских войск за сутки здесь составили свыше 150 человек. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Глава Минобороны также отметил успехи Вооруженных сил в наступлении в районе Угледара и Артемовска.
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