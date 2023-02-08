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Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
Вооруженные силы России продолжают успешное наступление. ВСУ несут потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду в... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T16:16
2023-02-08T16:16
2023-02-08T16:16
сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают успешное наступление. ВСУ несут потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду в Минобороны.За минувшие сутки российская армия уничтожила шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах."В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.На Купянском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль. На Красно-Лиманском направлении российские войска разгромили подразделения механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град". На Донецком фронте в результате наступления ВС России противник потерял более 140 военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б"."На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 72 механизированной, первой танковой и 35 бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3 046 беспилотника, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 789 танков и других боевых бронированных машин, 1 011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8 291 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько солдат и техники потеряла армия Украины в январе – ШойгуПушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиСело Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
Армия России уничтожила шесть складов с боеприпасами и цехи модернизации беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают успешное наступление. ВСУ несут потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду в Минобороны.
За минувшие сутки российская армия уничтожила шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
"В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.
На Купянском направлении за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль. На Красно-Лиманском направлении российские войска разгромили подразделения механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град".
На Донецком фронте в результате наступления ВС России противник потерял более 140 военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубицу "Мста-Б".
"На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям 72 механизированной, первой танковой и 35 бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3 046 беспилотника, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 789 танков и других боевых бронированных машин, 1 011 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 022 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 8 291 единица специальной военной автомобильной техники.
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